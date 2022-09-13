Киев сформирует фонд жилья, которое будут сдавать горожанам и переселенцам — Finance.ua
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Киев сформирует фонд жилья, которое будут сдавать горожанам и переселенцам

Недвижимость
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Киев сформирует фонд жилья, которое будут сдавать горожанам и переселенцам
Киев сформирует фонд жилья, которое будут сдавать горожанам и переселенцам
Столица сформирует фонд жилья территориальной громады. В течение месяца город разработает подробный порядок получения такого жилья.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Как отметил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп, для этого город увеличил уставный капитал коммунального предприятия «Финансовая компания «Жилье-инвест» на 2 млрд грн. Соответствующее решение принял Киевсовет.
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«Город принял решение о закупке за счет городского бюджета жилья, которое будет в собственности территориальной громады города. Вопросы обеспечения жильем горожан и вынужденных переселенцев можно будет решить за счет сдачи в аренду этого жилья. Это может быть как долгосрочная аренда, так и аренда с правом выкупа», — отметил Вячеслав Непоп.
По словам заместителя главы КГГА, город сможет приобрести за указанные средства около тысячи квартир.
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«Это станет альтернативой для горожан, не имеющих финансовой возможности приобрести жилье. Особенно сегодня, когда банки не кредитуют строительство недвижимости на первичном рынке жилья. При сдаче в аренду этого жилья предпочтение будет отдаваться семьям участников боевых действий в Украине, лицам, лишившимся жилья на временно оккупированных территориях, и киевлянам, желающим улучшить свои жилищные условия», — рассказал Вячеслав Непоп.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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