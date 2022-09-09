Кабмин утвердил порядок предоставления жилья для ВПЛ — Finance.ua

Кабмин утвердил порядок предоставления жилья для ВПЛ Сегодня 16:00 — Недвижимость

Кабинет Министров Украины постановлением от 7 сентября 2022 г. № 1000 утвердил Порядок предоставления жилья, приобретенного Госмолодежьжильем за счет средств гуманитарной и иной помощи для временного проживания пострадавших.

Порядок определяет механизм предоставления жилья, приобретенного Госмолодежьжильем за счет средств гуманитарной и иной помощи, для временного проживания лиц, жилые дома (жилые помещения) которых разрушены, повреждены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией российской федерации, или внутренне перемещенных лиц.

Читайте также Привлекательны ли инвестиции в украинскую недвижимость для иностранцев — аналитика ЛУН

Предоставление жилья пострадавшим лицам осуществляется по решению Госмолодежьжилья на основании договора найма.

Перечень пострадавших, которым предоставляется жилье для временного проживания, и очередность его предоставления определяется областными, Киевской городской госадминистрациями (областными, Киевской городской военными администрациями).

Приоритетность предоставления жилья для временного проживания пострадавших определяется областными, Киевской городской госадминистрациями (областными, Киевской городской военными администрациями) с учетом пункта 20 Порядка формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания, учета и предоставления такого жилья для временного проживания КМУ от 29 апреля 2022 г. № 495 «Некоторые меры по формированию фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц».

Читайте также Количество свободных квартир в Киеве уменьшилось почти на четверть (инфографика)

Для включения в перечень пострадавших лиц, которым предоставляется жилье для временного проживания, пострадавшие лица представляют в областные, Киевскую городскую госадминистрацию (областные, Киевскую городскую военные администрации) документы, определенные пунктом 12 Порядка формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания, учета и предоставления такого жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц, утвержденного постановлением КМУ от 29 апреля 2022 г. № 495.

Пострадавшие лица, которым предоставляется жилье для временного проживания, не имеют права приватизировать, обменивать и осуществлять разделение такого жилья, сдавать его в поднайм или вселять в него других лиц.

Жилье предоставляется для временного проживания сроком до одного года с возможностью продления такого срока, если пострадавшие не приобрели в собственность или пользование другое жилье и:

поврежденный жилой дом (жилое помещение) пострадавшего не восстановлен, — в случае предоставления жилья для временного проживания лицу, жилой дом (жилое помещение) которого поврежден вследствие чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией российской федерации;

не принято решение об отмене действия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица — в случае предоставления жилья для временного проживания внутренне перемещенному лицу.

Предоставление жилья для временного проживания осуществляется без внесения пострадавшими лицами платы за пользование жильем и при условии внесения/возмещения Госмолодежьжилью такими лицами в порядке, определенном договором найма, платы за жилищно-коммунальные услуги, операционных расходов (налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, расходы на страхование жилья и т.п.) за период временного проживания.

Условия пользования жильем, предоставляемым для временного проживания пострадавшим лицам, определяются договором найма между такими лицами и Госмолодежьжильем.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.