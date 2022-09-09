Кабмин утвердил порядок предоставления жилья для ВПЛ — Finance.ua

Кабмин утвердил порядок предоставления жилья для ВПЛ
Кабинет Министров Украины постановлением от 7 сентября 2022 г. № 1000 утвердил Порядок предоставления жилья, приобретенного Госмолодежьжильем за счет средств гуманитарной и иной помощи для временного проживания пострадавших.
Порядок определяет механизм предоставления жилья, приобретенного Госмолодежьжильем за счет средств гуманитарной и иной помощи, для временного проживания лиц, жилые дома (жилые помещения) которых разрушены, повреждены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией российской федерации, или внутренне перемещенных лиц.
Предоставление жилья пострадавшим лицам осуществляется по решению Госмолодежьжилья на основании договора найма.
Перечень пострадавших, которым предоставляется жилье для временного проживания, и очередность его предоставления определяется областными, Киевской городской госадминистрациями (областными, Киевской городской военными администрациями).
Приоритетность предоставления жилья для временного проживания пострадавших определяется областными, Киевской городской госадминистрациями (областными, Киевской городской военными администрациями) с учетом пункта 20 Порядка формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания, учета и предоставления такого жилья для временного проживания КМУ от 29 апреля 2022 г. № 495 «Некоторые меры по формированию фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц».
Для включения в перечень пострадавших лиц, которым предоставляется жилье для временного проживания, пострадавшие лица представляют в областные, Киевскую городскую госадминистрацию (областные, Киевскую городскую военные администрации) документы, определенные пунктом 12 Порядка формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания, учета и предоставления такого жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц, утвержденного постановлением КМУ от 29 апреля 2022 г. № 495.
Пострадавшие лица, которым предоставляется жилье для временного проживания, не имеют права приватизировать, обменивать и осуществлять разделение такого жилья, сдавать его в поднайм или вселять в него других лиц.
Жилье предоставляется для временного проживания сроком до одного года с возможностью продления такого срока, если пострадавшие не приобрели в собственность или пользование другое жилье и:
- поврежденный жилой дом (жилое помещение) пострадавшего не восстановлен, — в случае предоставления жилья для временного проживания лицу, жилой дом (жилое помещение) которого поврежден вследствие чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией российской федерации;
- не принято решение об отмене действия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица — в случае предоставления жилья для временного проживания внутренне перемещенному лицу.
Предоставление жилья для временного проживания осуществляется без внесения пострадавшими лицами платы за пользование жильем и при условии внесения/возмещения Госмолодежьжилью такими лицами в порядке, определенном договором найма, платы за жилищно-коммунальные услуги, операционных расходов (налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, расходы на страхование жилья и т.п.) за период временного проживания.
Условия пользования жильем, предоставляемым для временного проживания пострадавшим лицам, определяются договором найма между такими лицами и Госмолодежьжильем.
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