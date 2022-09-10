Количество свободных квартир в Киеве уменьшилось почти на четверть (инфографика) — Finance.ua

Количество свободных квартир в Киеве уменьшилось почти на четверть (инфографика) Сегодня 12:00 — Недвижимость

За последние шесть месяцев больше украинцев стали сдавать свое жилье в аренду, а 62% хозяев первыми шли на уступки своим жителям.

Чаще всего делали скидку на аренду. Однако уже в конце лета цены на съемные квартиры поползли вверх, а предложение начало стремительно уменьшаться.

В OLX Недвижимость проанализировали текущую ситуацию на рынке аренды и расспросили о настроениях арендодателей с начала полномасштабной войны.

Количество свободного жилья в крупных городах уменьшается

В Украине началась вторая волна внутренней миграции. Если весной украинцы искали жилье подешевле и часто выбирали на лето загородную недвижимость, то сейчас в приоритете квартиры в мегаполисах. Так, в четырех городах-миллионниках за первую неделю сентября количество предложений уменьшилось от 10% во Львове до 23% в Киеве.

Как изменилось предложение на рынке долгосрочной аренды квартир

В западных областях ситуация несколько иная: из 7 городов лишь в трех ощутимо уменьшилось число квартир от арендодателей:

на 24% меньше объявлений в Ивано-Франковске. В город едут со всех уголков страны, и многие квартиры сдают по вполне приемлемым ценам;

на 31% и 35%, соответственно, в Ровно и Луцке. Вероятнее всего, из-за риска вторжения со стороны Беларуси и отсутствия ажиотажа среди украинцев сами арендодатели стали предлагать меньше квартир.

Будет ли рост цен?

Около половины всех предложений на рынке аренды жилья представлены однокомнатными квартирами.

В сентябре среди городов-миллионников самые бюджетные варианты можно найти в Одессе за 5500 грн/мес.

В западных регионах доступны цены в Луцке и Ровно — в среднем 7500 грн/мес.

Дороже всего обойдется аренда однокомнатной квартиры за 16,5 тысячи гривен в Ужгороде. Последние два месяца лета и начало осени именно этот город отличается наибольшим ценником, «потеснив» даже Львов.

Из-за возвращения украинцев домой, внутренней миграции и активного переезда в большие города осенью можно ожидать скачка цен. В частности, это касается некоторых городов-миллионников. Так, по данным платформы, в Одессе и Днепре аренда однокомнатной квартиры в течение первой недели сентября уже увеличилась на 600 гривен по сравнению с первой неделей августа. В столице ценник увеличился на 1000 грн, а во Львове — на 1600 грн.

Что говорят арендодатели?

62% владельцев квартир первыми шли на уступки с учетом войны, 21% опрошенных сделали это по просьбе своих жильцов. Чаще всего хозяева делали скидку на аренду. 58% арендодателей указали, что снизили цену в диапазоне 20-50%. Некоторые респонденты отмечали, что первые месяцы просили только оплачивать коммунальные платежи, а затем снизили стоимость аренды. Согласно опросу на OLX Недвижимость , подавляющее большинство арендодателей (83%) планируют и в дальнейшем сдавать в аренду свое жилье. Более 17% хозяев начали это делать после 24 февраля. В целом же, 21% опрошенных сделали это по просьбе своих жильцов. Чаще всего хозяева делали скидку на аренду. 58% арендодателей указали, что снизили цену в диапазоне 20-50%. Некоторые респонденты отмечали, что первые месяцы просили только оплачивать коммунальные платежи, а затем снизили стоимость аренды.

В целом 85% арендодателей удовлетворены сотрудничеством со своими арендаторами. Больше всего на положительное впечатление повлияли:

своевременная и добросовестная плата за аренду и коммунальные услуги (66% голосов);

легкость общения и быстрое решение любых вопросов (59%);

бережное отношение к квартире и имуществу (58%).

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