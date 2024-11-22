Киев получил рекордный туристический сбор во время военного положения — Finance.ua

Киев получил рекордный туристический сбор во время военного положения Сегодня 15:44 — Фондовый рынок

Киев получил рекордный туристический сбор во время военного положения

Рекордные поступления туристического сбора во время военного положения: сфера постепенно восстанавливается.

Об этом сообщили в Управлении туризма и продвижения КГГА.

На сегодняшний день поступления от туристического сбора Киева составляют 47,95 млн грн, что уже превысило сумму поступлений за весь 2023 год, которая составляла 38,5 млн грн.

Такие показатели демонстрируют устойчивость и высокий потенциал индустрии гостеприимства столицы, несмотря на все нынешние вызовы, отметили в КГГА.

1 188 466 иностранцев. Для сравнения, в 2023 году страну посетило почти 2,5 миллиона иностранных граждан. Напомним, согласно официальной статистике , в период с 1 января по 1 июля 2024 года в Украину въехалоДля сравнения, в 2023 году страну посетило почти 2,5 миллиона иностранных граждан.

Цель въезда

Большинство из этих посетителей, а именно 1 142 036 человек (96,09%), приехали с приватной целью;

еще 44 503 человека (3,74%) составляли обслуживающий персонал транспортных средств;

1041 человек (0,09%) путешествовали транзитом через Украину;

всего 680 иностранцев (0,06%) указали цель своего въезда как туризм;

198 (0,02%) — служебная цель;

8 человек (0,001%) прибыли на обучение. Все 8 студентов были из Польши.

ТОП-10 стран, из которых приезжали в Украину чаще всего:

Молдова — 519 906 граждан;

Румыния — 208 9693;

Польша — 108 080;

Венгрия — 60 442;

Словакия — 31 715;

Турция — 24 194;

Израиль — 23 918;

США — 21 925;

Германия — 20 788;

Сирия — 14 859.

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