Киев готовит часть котельных к работе без электричества — Finance.ua

Киев готовит часть котельных к работе без электричества Сегодня 09:29 — Энергетика

Киев готовит часть котельных к работе без электричества

Столица заранее заказала производство мобильных котельных на случай чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Отмечается, что энергетическая инфраструктура столицы продолжает быть главной целью российского агрессора, не прекращающего обстрелы энергообъектов.

«Киев приобрел 12 передвижных мобильных котельных, которые уже получило коммунальное предприятие „Киевтеплоэнерго“. В процессе производства еще более 10 таких котельных для столицы. Мы первыми в Украине внедряем в работу мобильные котельные. Эти котельные, в случае отсутствия теплоснабжения, можно оперативно разместить в учреждениях социальной сферы — больницах, школах, детсадах. На сегодняшний день узлами присоединения альтернативных теплоисточников оснастили уже 50 школ и 20 медучреждений города», — сообщил Кличко.

Мобильную котельную можно доставить на прицепе и подключить за несколько часов, подключив к центральному теплопункту заведения. Такая модульная котельная способна непрерывно снабжать теплом в течение недели в случае длительного отсутствия централизованного теплоснабжения. Передвижные котельные можно эксплуатировать даже при температуре минус 30 градусов. Их дозаправка производится автоматически. Производят их в Украине. Стоимость вдвое дешевле, чем в Европе.

Сегодня мы делаем все, чтобы обеспечить киевлян жизненно важными услугами. Поэтому город и закупил необходимое оборудование и продолжает привлекать его в качестве помощи от международных партнеров. В частности, от партнеров Киев уже получил несколько сотен генераторов разной мощности", — добавил мэр.

Кроме того, в столице сейчас работает более 530 пунктов обогрева для киевлян. Также уже более 60 котельных города оснастили генераторами, что позволяет не прекращать теплоснабжение при отсутствии электричества.

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