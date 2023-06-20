Киев договаривается с западными оружейными производителями о создании производства в Украине — Reuters Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Киев договаривается с западными оружейными производителями о создании производства в Украине — Reuters

Между украинскими властями и западными производителями оружия начались переговоры по увеличению производства оружия, включая БПЛА. Стороны могут подписать контракты «в ближайшие месяцы».

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на замминистра по вопросам европейской интеграции Сергея Боева.

Киев ведет переговоры с оружейными производителями из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы. Кроме поставок стороны также договариваются о локализации производства в Украине.

«Мы ведем с ними очень детальные дискуссии. И мы уверены, что у нас будут подписаны контракты в течение следующих нескольких месяцев», — рассказал замминистра.

Он отметил, что, в частности, в мае президент Украины Владимир Зеленский уже сообщал, что Украина сотрудничает с британской оборонной компанией BAE Systems по созданию украинской базы для производства и ремонта оружия от танков до артиллерии. BAE Systems является одной из самых крупных оборонных компаний в мире. Компания производит оружие, которое партнеры также передают Украине. Среди наиболее известных моделей БМП M 2 Bradley, танки Challenger 2 гаубицы M 777 , БМП CV90, САУ Paladin, ЗРК Stormer HVM и т. д. Однако сделку еще не заключили.

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Договариваясь о локализации производства оружия, Киев преследует две цели: эффективное удовлетворение собственных потребностей, а также развитие оборонной промышленности.

«Будущее сдерживание агрессии потребует мощной оборонной промышленности в Украине, сильных украинских Вооруженных сил. Вот почему мы считаем, что международные партнеры, приезжая в Украину, налаживают производство и делают Украину частью системы безопасности для свободного мира, что очень важно», — подытожил Боев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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