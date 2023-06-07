В Швейцарии поддержали реэкспорт оружия в Украину — Finance.ua

В Швейцарии поддержали реэкспорт оружия в Украину Сегодня 16:38

Верхняя палата парламента Швейцарии одобрила поправку, позволяющую реэкспортировать оружие в Украину.

Об этом сообщает « Европейская правда » со ссылкой на пресс-службу швейцарского парламента.

«Странам, которые покупают швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение было поддержано 22 голосами, 17 — против, еще четверо воздержались.

Согласно поправке, страны-покупатели швейцарского оружия все равно должны будут подписать декларацию о запрещении реэкспорта, однако ее срок может быть ограничен до 5 лет. Реэкспорт будет возможен только странам назначения, которые не нарушают права человека и не используют оружие против гражданского населения.

Напомним, 1 июня нижняя палата парламента Швейцарии, Национальный совет, проголосовала против поправки, позволяющей третьим странам реэкспортировать оружие швейцарского производства, в частности, в Украину. После голосования верхней палаты они рассмотрят поправку повторно.

С начала войны в Украине несколько стран обратились в Швейцарию с просьбой разрешить передачу швейцарского оружия, которое есть в их арсенале, Киеву.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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