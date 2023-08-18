Киберполиция разоблачила мошеннический аукцион: потерпевшим нанесен ущерб на 330 тыс. грн — Finance.ua
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Киберполиция разоблачила мошеннический аукцион: потерпевшим нанесен ущерб на 330 тыс. грн

Криминал
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Киберполиция разоблачила мошеннический аукцион: потерпевшим нанесен ущерб на 330 тыс. грн
Киберполиция разоблачила мошеннический аукцион: потерпевшим нанесен ущерб на 330 тыс. грн, Фото: cyberpolice.gov.ua
Киберполиция разоблачила мошенников, которые присваивали деньги, пользуясь площадкой известного интернет-аукциона. Потерпевшие заплатили нарушителям 330 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции Украины.
Злоумышленники использовали известный интернет-аукцион и завладели деньгами граждан. Так, 42-летний житель столицы зарегистрировал фейковый аккаунт для проведения торгов, к администрированию которого привлек своего 59-летнего знакомого. Злоумышленники выставляли лоты по продаже сувенирных, коллекционных и антикварных монет, которых не имели в наличии. «Продавцы» обещали победителям отправить лоты по почте после перечисления денег на подконтрольные фигурантам банковские счета. Получив деньги, злоумышленники «исчезали».
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Также установлено, что предприимчивые жители столицы создали и администрировали в социальных сетях фейковые страницы магазинов по продаже различных товаров, в том числе мебели по заниженным ценам. Основным условием была полная предоплата. В противоправную деятельность они вовлекли 29-летнюю жительницу Харькова.
Организатор вместе с сообщником занимался получением банковских карт так называемых дропов для дальнейшего вывода денег, а также планировал преступную деятельность, координировал действия участников группировки и распределял полученную прибыль между участниками группы.
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Установлено 17 преступных эпизодов, совершенных фигурантами. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 330 тысяч гривен.
Следователи Главного следственного управления под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора объявили фигурантам о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч.ч. 2,3,4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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