Киберполиция разоблачила мошеннический аукцион: потерпевшим нанесен ущерб на 330 тыс. грн — Finance.ua

Киберполиция разоблачила мошеннический аукцион: потерпевшим нанесен ущерб на 330 тыс. грн
Киберполиция разоблачила мошенников, которые присваивали деньги, пользуясь площадкой известного интернет-аукциона. Потерпевшие заплатили нарушителям 330 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции Украины.
Злоумышленники использовали известный интернет-аукцион и завладели деньгами граждан. Так, 42-летний житель столицы зарегистрировал фейковый аккаунт для проведения торгов, к администрированию которого привлек своего 59-летнего знакомого. Злоумышленники выставляли лоты по продаже сувенирных, коллекционных и антикварных монет, которых не имели в наличии. «Продавцы» обещали победителям отправить лоты по почте после перечисления денег на подконтрольные фигурантам банковские счета. Получив деньги, злоумышленники «исчезали».
Также установлено, что предприимчивые жители столицы создали и администрировали в социальных сетях фейковые страницы магазинов по продаже различных товаров, в том числе мебели по заниженным ценам. Основным условием была полная предоплата. В противоправную деятельность они вовлекли 29-летнюю жительницу Харькова.
Организатор вместе с сообщником занимался получением банковских карт так называемых дропов для дальнейшего вывода денег, а также планировал преступную деятельность, координировал действия участников группировки и распределял полученную прибыль между участниками группы.
Установлено 17 преступных эпизодов, совершенных фигурантами. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 330 тысяч гривен.
Следователи Главного следственного управления под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора объявили фигурантам о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч.ч. 2,3,4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
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