Киберполиция разоблачила мошеннический аукцион: потерпевшим нанесен ущерб на 330 тыс. грн — Finance.ua

Киберполиция разоблачила мошеннический аукцион: потерпевшим нанесен ущерб на 330 тыс. грн Сегодня 16:13 — Криминал

Киберполиция разоблачила мошеннический аукцион: потерпевшим нанесен ущерб на 330 тыс. грн, Фото: cyberpolice.gov.ua

Киберполиция разоблачила мошенников, которые присваивали деньги, пользуясь площадкой известного интернет-аукциона. Потерпевшие заплатили нарушителям 330 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции Украины.

Злоумышленники использовали известный интернет-аукцион и завладели деньгами граждан. Так, 42-летний житель столицы зарегистрировал фейковый аккаунт для проведения торгов, к администрированию которого привлек своего 59-летнего знакомого. Злоумышленники выставляли лоты по продаже сувенирных, коллекционных и антикварных монет, которых не имели в наличии. «Продавцы» обещали победителям отправить лоты по почте после перечисления денег на подконтрольные фигурантам банковские счета. Получив деньги, злоумышленники «исчезали».

Также установлено, что предприимчивые жители столицы создали и администрировали в социальных сетях фейковые страницы магазинов по продаже различных товаров, в том числе мебели по заниженным ценам. Основным условием была полная предоплата. В противоправную деятельность они вовлекли 29-летнюю жительницу Харькова.

Организатор вместе с сообщником занимался получением банковских карт так называемых дропов для дальнейшего вывода денег, а также планировал преступную деятельность, координировал действия участников группировки и распределял полученную прибыль между участниками группы.

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Установлено 17 преступных эпизодов, совершенных фигурантами. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 330 тысяч гривен.

Следователи Главного следственного управления под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора объявили фигурантам о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч.ч. 2,3,4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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