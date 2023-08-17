В Дании аферист-россиянин едва не похитил у Центробанка $3,5 миллиарда — Finance.ua

В Дании аферист-россиянин едва не похитил у Центробанка $3,5 миллиарда Сегодня 19:11 — Криминал

В Дании аферист-россиянин едва не похитил у Центробанка $3,5 миллиарда

Датский суд приговорил гражданина россии к трем годам тюрьмы и депортации за попытку грубого мошенничества и подделки при подготовке аферы на $3,5 миллиарда против Центрального банка Дании.

Об этом сообщает Bloomberg

53-летний мужчина подделал документы и выдавал себя за представителя инвестиционной компании, чтобы обманом заставить Центральный банк выплатить ему деньги, говорится в заявлении полиции.

Он был арестован в прошлом году после того, как направил несколько электронных писем и даже лично явился в банк в Копенгагене.

Читайте также Какой олигарх стал рекордсменом по количеству конфискованных у россиян активов

Прокурор назвал этот случай «необычным» и сказал, что Центральный банк Дании быстро заподозрил россиянина в преступлении и обратился в полицию, отметили в заявлении.

Напомним, накануне британские правоохранители задержали трех граждан Болгарии, подозреваемых в шпионаже в пользу российских спецслужб.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.