В Дании аферист-россиянин едва не похитил у Центробанка $3,5 миллиарда — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Дании аферист-россиянин едва не похитил у Центробанка $3,5 миллиарда

Криминал
50
В Дании аферист-россиянин едва не похитил у Центробанка $3,5 миллиарда
В Дании аферист-россиянин едва не похитил у Центробанка $3,5 миллиарда
Датский суд приговорил гражданина россии к трем годам тюрьмы и депортации за попытку грубого мошенничества и подделки при подготовке аферы на $3,5 миллиарда против Центрального банка Дании.
Об этом сообщает Bloomberg.
53-летний мужчина подделал документы и выдавал себя за представителя инвестиционной компании, чтобы обманом заставить Центральный банк выплатить ему деньги, говорится в заявлении полиции.
Он был арестован в прошлом году после того, как направил несколько электронных писем и даже лично явился в банк в Копенгагене.
Читайте также
Прокурор назвал этот случай «необычным» и сказал, что Центральный банк Дании быстро заподозрил россиянина в преступлении и обратился в полицию, отметили в заявлении.
Напомним, накануне британские правоохранители задержали трех граждан Болгарии, подозреваемых в шпионаже в пользу российских спецслужб.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.