Киберподразделения ГУР взломали налоговую службу рф — Finance.ua

Киберподразделения ГУР взломали налоговую службу рф Сегодня 15:55

Киберподразделения ГУР взломали налоговую службу рф

Киберподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели успешную спецоперацию на территории россии. В этот раз атаковали налоговую систему государства-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР в Telegram.

«Во время спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов Федеральной налоговой службы (ФНС), а далее — более 2300 ее региональных серверов по всей россии, а также на территории временно оккупированного Крыма», — сказано в сообщении.

В результате кибератаки все серверы получили вредоносное программное обеспечение.

«Параллельно таким же способом была атакована российская ІТ-компания Office.ed-it.ru , обслуживавшая налоговую. В результате двух кибератак полностью ликвидированы конфигурационные файлы, годами обеспечивавшие функционирование разветвленной налоговой системы рф — уничтожена вся база данных и ее резервные копии (backup)», — добавляют в ГУР.

Отмечается, что связь между центральным офисом в москве и 2300 российскими территориальными управлениями парализована, как и между налоговой и Office. ed-it.ru, которая была для налоговой дата-центром (банком данных).

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Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов террористической россии и многочисленных сопутствующих налоговых данных за большой временной период.

Интернет-трафик налоговых данных в масштабах всей россии оказался в руках военной разведки Украины. Возобновить работу налоговой россияне безуспешно пытаются уже четвёртый день подряд. По оценкам специалистов, паралич в работе ФНС продлится минимум месяц. В то же время реанимация налоговой системы государства-агрессора в полном объеме невозможна.

Справка Finance.ua:

недавно военная разведка Украины провела успешную киберспецоперацию в отношении федерального агентства воздушного транспорта россии («росавиации») и получила доступ к закрытым служебным данным российского ведомства.

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