Киберпреступления с рабочей почтой выросли на 38% — Finance.ua

Киберпреступления с рабочей почтой выросли на 38% Сегодня 02:45 — Криминал

Киберпреступления с рабочей почтой выросли на 38%

Microsoft опубликовала свой новый отчет Cyber Signals. Он свидетельствует, что выросло количество киберпреступлений, связанных с рабочей почтой.

Об этом пишет Vector.

Отчет свидетельствует об увеличении активности киберпреступников вокруг деловой электронной почты.

Ключевые тезисы из исследования:

с 2019 по 2022 год на 38% выросло количество киберпреступлений как услуг, нацеленных на бизнес-электронную почту;

с апреля 2022 по апрель 2023-го служба Microsoft Threat Intelligence обнаружила 35 млн попыток компрометации деловой электронной почты (в среднем 156 000 попыток ежедневно);

наиболее распространенными типами фишинга были: платежная информация, счета-фактуры, подарочные карты, бизнес-информация и т. д.

Как защититься

Специалисты советуют:

пользоваться облачными приложениями с ИИ для усиления защиты, включая усовершенствованную защиту от фишинга и выявление подозрительных пересылок;

использовать безопасные платежные платформы;

заменить счета-фактуры, отправленные по электронной почте, на специально разработанную систему для аутентификации платежей.

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