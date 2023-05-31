Киберпреступления с рабочей почтой выросли на 38% — Finance.ua
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Киберпреступления с рабочей почтой выросли на 38%

Криминал
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Киберпреступления с рабочей почтой выросли на 38%
Киберпреступления с рабочей почтой выросли на 38%
Microsoft опубликовала свой новый отчет Cyber Signals. Он свидетельствует, что выросло количество киберпреступлений, связанных с рабочей почтой.
Об этом пишет Vector.

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Отчет свидетельствует об увеличении активности киберпреступников вокруг деловой электронной почты.
Ключевые тезисы из исследования:
  • с 2019 по 2022 год на 38% выросло количество киберпреступлений как услуг, нацеленных на бизнес-электронную почту;
  • с апреля 2022 по апрель 2023-го служба Microsoft Threat Intelligence обнаружила 35 млн попыток компрометации деловой электронной почты (в среднем 156 000 попыток ежедневно);
  • наиболее распространенными типами фишинга были: платежная информация, счета-фактуры, подарочные карты, бизнес-информация и т. д.
Киберпреступления с рабочей почтой выросли на 38%

Как защититься

Специалисты советуют:
  • пользоваться облачными приложениями с ИИ для усиления защиты, включая усовершенствованную защиту от фишинга и выявление подозрительных пересылок;
  • использовать безопасные платежные платформы;
  • заменить счета-фактуры, отправленные по электронной почте, на специально разработанную систему для аутентификации платежей.

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По материалам:
vctr.media
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