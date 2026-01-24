Kia представила обновленный Niro (фото)
Новый кроссовер Kia Niro в 2026 году дебютировал после модернизации. Компактная модель в линейке занимает место ниже кроссовера Kia Sportage, поэтому дешевле. Машину показали на официальных фото.
Корейский производитель занят обновлением модельной линейки. Это означает, что все кроссоверы (самый популярный сектор рынка) должны быть согласованы с актуальным корпоративным стилем.
Модель Kia Niro 2026 уже была рассекретена после премьеры. Дизайн бюджетного кроссовера Kia стал гораздо более современным. Новый Niro получил более резкие грани, которые присущи новым автомобилям Kia.
Несмотря на то, что кузов модели Niro остался прежним, дизайнеры разработали другую переднюю часть и корма. Появились современные бамперы, а светотехника стала более геометрической. Благодаря этому машина похожа на новые кроссоверы Kia, хотя сохранила силуэт хэтчбека.
Линейка двигателей Kia Niro представлена гибридными вариантами мощностью 140 и 180 л.с., а также 200-сильной электрической модификацией Kia Niro EV.
