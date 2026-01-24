Kia представила обновленный Niro (фото) Сегодня 23:08 — Технологии&Авто

Представлена ​​обновленная Kia Niro 2026 года, Фото: Kia

Новый кроссовер Kia Niro в 2026 году дебютировал после модернизации. Компактная модель в линейке занимает место ниже кроссовера Kia Sportage, поэтому дешевле. Машину показали на официальных фото.



Об этом пишет Oboz.ua.

Корейский производитель занят обновлением модельной линейки. Это означает, что все кроссоверы (самый популярный сектор рынка) должны быть согласованы с актуальным корпоративным стилем.

Модель Kia Niro 2026 уже была рассекретена после премьеры. Дизайн бюджетного кроссовера Kia стал гораздо более современным. Новый Niro получил более резкие грани, которые присущи новым автомобилям Kia.

Обновлено Kia Niro 2026, Фото: Kia

Несмотря на то, что кузов модели Niro остался прежним, дизайнеры разработали другую переднюю часть и корма. Появились современные бамперы, а светотехника стала более геометрической. Благодаря этому машина похожа на новые кроссоверы Kia, хотя сохранила силуэт хэтчбека.

Линейка двигателей Kia Niro представлена ​​гибридными вариантами мощностью 140 и 180 л.с., а также 200-сильной электрической модификацией Kia Niro EV.

