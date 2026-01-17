0 800 307 555
Kia представила новый электрический внедорожник EV2 (фото)

Технологии&Авто
Kia представила новый электрический внедорожник EV2 (фото)
Южнокорейская компания Kia Corp. представила свой новый компактный электрический внедорожник EV2, в то время как автопроизводитель стремится расширить внедрение электромобилей в сегменте компактных моделей.
Об этом сообщает Yonhap.
Отмечается, что у электрического внедорожника особый дизайн и удобства, превышающие стандарты в компактном сегменте.
Автомобиль оснащен аккумулятором емкостью 61 киловатт-час в комплектации с большим запасом хода, обеспечивающим до 448 километров на одном заряде.
Внутри EV2 установлена ​​широкая панорамная панель управления, в которую интегрирован 31,2-сантиметровый информационно-развлекательный экран.
Автомобиль также предлагает передовые системы помощи водителю, раздвижное сиденье второго ряда и объем багажника до 1201 литра со сложенными задними сиденьями.
«EV2 поможет с популяризацией электромобилей благодаря своему ведущему в сегменте внутреннему пространству и дифференцированному клиентскому опыту», — сказал главный исполнительный директор Kia Сон Хо-сон.
По материалам:
Укрінформ
Авто
Payment systems