Kia представила новый электрический внедорожник EV2 (фото)

Южнокорейская компания Kia Corp. представила свой новый компактный электрический внедорожник EV2, в то время как автопроизводитель стремится расширить внедрение электромобилей в сегменте компактных моделей.

Об этом сообщает Yonhap

Отмечается, что у электрического внедорожника особый дизайн и удобства, превышающие стандарты в компактном сегменте.

Автомобиль оснащен аккумулятором емкостью 61 киловатт-час в комплектации с большим запасом хода, обеспечивающим до 448 километров на одном заряде.

Внутри EV2 установлена ​​широкая панорамная панель управления, в которую интегрирован 31,2-сантиметровый информационно-развлекательный экран.

Автомобиль также предлагает передовые системы помощи водителю, раздвижное сиденье второго ряда и объем багажника до 1201 литра со сложенными задними сиденьями.

«EV2 поможет с популяризацией электромобилей благодаря своему ведущему в сегменте внутреннему пространству и дифференцированному клиентскому опыту», — сказал главный исполнительный директор Kia Сон Хо-сон.

