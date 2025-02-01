Kia отзывает более 80 тысяч авто в США из-за проблем с подушками безопасности — Finance.ua
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Kia отзывает более 80 тысяч авто в США из-за проблем с подушками безопасности

Технологии&Авто
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Kia отзывает более 80 тысяч авто в США из-за проблем с подушками безопасности
Kia отзывает более 80 тысяч авто в США из-за проблем с подушками безопасности
Южнокорейский автопроизводитель Kia отзывает 80 255 автомобилей моделей Niro EV, Plug-in Hybrid и Hybrid в США.
Об этом сообщает Reuters.

Причины

Причина отзыва — возможные неисправности электропроводки, из-за которых подушки безопасности и ремни могут срабатывать некорректно.
Произвольное срабатывание подушек безопасности может увеличить риск получения травм в аварии.
Напомним, компания Honda отзовет 294 612 автомобилей в США для устранения проблемы, которая может привести к остановке двигателей или потере мощности.
По материалам:
Економічна Правда
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