Kia отзывает более 80 тысяч авто в США из-за проблем с подушками безопасности — Finance.ua

Kia отзывает более 80 тысяч авто в США из-за проблем с подушками безопасности
Южнокорейский автопроизводитель Kia отзывает 80 255 автомобилей моделей Niro EV, Plug-in Hybrid и Hybrid в США.
Об этом сообщает Reuters.
Причины
Причина отзыва — возможные неисправности электропроводки, из-за которых подушки безопасности и ремни могут срабатывать некорректно.
Произвольное срабатывание подушек безопасности может увеличить риск получения травм в аварии.
Напомним, компания Honda отзовет 294 612 автомобилей в США для устранения проблемы, которая может привести к остановке двигателей или потере мощности.
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