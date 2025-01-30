Honda відкликає майже 300 тисяч автомобілів у США через проблему з двигуном — Finance.ua

Honda відкликає майже 300 тисяч автомобілів у США через проблему з двигуном Сьогодні 05:16 — Технології&Авто

Honda відкликає майже 300 тисяч автомобілів у США через проблему з двигуном

Компанія Honda відкличе 294 612 автомобілів у США для усунення проблеми, яка може призвести до зупинки двигунів або втрати потужності.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що відкликання стосується певних автомобілів Acura MDX Type-S 2022−2025 років випуску, Honda Pilot 2023−2025 років випуску та Acura TLX Type-S 2021−2025 років випуску.

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Помилка програмного забезпечення в електронному блоці управління впорскуванням палива (FI-ECU) може призвести до зупинки двигуна або втрати потужності, що збільшує ризик аварії або травмування, повідомляє американський регулятор автомобільної безпеки.

Дилери безплатно перепрограмують програмне забезпечення FI-ECU.

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