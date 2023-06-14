Kia назвала гибриды бесперспективными — Finance.ua

Kia назвала гибриды бесперспективными 14.06.2023, 00:43 — Фондовый рынок

Kia назвала гибриды бесперспективными

Топ-менеджеры австралийского офиса Kia сошлись во мнении, что «розеточные» гибриды — тупиковая технология. PHEV не имеет перспектив развития, поскольку эту концепцию сложно продать. Потребители не понимают сути заряжаемых гибридов, и в Австралии бензин-электрические системы не пользуются популярностью. Однако полностью отказываться от PHEV в местном офисе Kia не торопятся.

Гендиректор Kia Australia Дэмиен Мередит сообщил , что сам ездит на заряжаемом гибриде, поскольку работает в десяти километрах от дома. При таком раскладе на заправках удается экономить: все, что нужно — это регулярно заряжать автомобиль от розетки. Однако Мередит согласен с тем, что другим людям технология может не подойти.

Топ-менеджер Kia поделился статистикой продаж PHEV в Австралии: оказалось, что в мае на Зеленом континенте было продано менее 800 розеточных гибридов. Для сравнения продажи электромобилей превысили отметку в 8100 штук. В локальной гамме Kia только один заряжаемый гибрид — Sorento PHEV — и прекращать его продажи не планируют. Более того, к концу года на модель повысят квоты.

Скепсис компании Kia к заряжаемым гибридам разделяют в Mercedes-Benz. Полтора года назад немецкая марка прекратила разработку принципиально новых бензиновых электрических моделей, чтобы сфокусироваться на полноценных электромобилях.

Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.