Kia назвала гибриды бесперспективными — Finance.ua

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Kia назвала гибриды бесперспективными

Фондовый рынок
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Kia назвала гибриды бесперспективными
Kia назвала гибриды бесперспективными
Топ-менеджеры австралийского офиса Kia сошлись во мнении, что «розеточные» гибриды — тупиковая технология. PHEV не имеет перспектив развития, поскольку эту концепцию сложно продать. Потребители не понимают сути заряжаемых гибридов, и в Австралии бензин-электрические системы не пользуются популярностью. Однако полностью отказываться от PHEV в местном офисе Kia не торопятся.
Гендиректор Kia Australia Дэмиен Мередит сообщил, что сам ездит на заряжаемом гибриде, поскольку работает в десяти километрах от дома. При таком раскладе на заправках удается экономить: все, что нужно — это регулярно заряжать автомобиль от розетки. Однако Мередит согласен с тем, что другим людям технология может не подойти.
Топ-менеджер Kia поделился статистикой продаж PHEV в Австралии: оказалось, что в мае на Зеленом континенте было продано менее 800 розеточных гибридов. Для сравнения продажи электромобилей превысили отметку в 8100 штук. В локальной гамме Kia только один заряжаемый гибрид — Sorento PHEV — и прекращать его продажи не планируют. Более того, к концу года на модель повысят квоты.
Скепсис компании Kia к заряжаемым гибридам разделяют в Mercedes-Benz. Полтора года назад немецкая марка прекратила разработку принципиально новых бензиновых электрических моделей, чтобы сфокусироваться на полноценных электромобилях.
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По материалам:
t4.com.ua
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