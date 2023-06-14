Kia назвала гібриди безперспективними — Finance.ua

Kia назвала гібриди безперспективними 14.06.2023, 00:43 — Фондовий ринок

Kia назвала гібриди безперспективними

Топ-менеджери австралійського офісу Kia зійшлися на думці, що «розеткові» гібриди — тупикова технологія. PHEV не має перспектив розвитку, оскільки цю концепцію складно продати. Споживачі не розуміють суті гібридів, що заряджаються, і в Австралії бензин-електричні системи не користуються популярністю. Проте повністю відмовлятися від PHEV у місцевому офісі Kia не поспішають.

Гендиректор Kia Australia Демієн Мередіт повідомив , що сам їздить на гібриді, що заряджається, оскільки працює в десяти кілометрах від будинку. При такому розкладі на заправках вдається заощаджувати: все, що потрібно — це регулярно заряджати автомобіль від розетки. Однак Мередіт погоджується, що іншим людям технологія може не підійти.

Топ-менеджер Kia поділився статистикою продажів PHEV в Австралії: виявилося, що у травні на Зеленому континенті було продано менше 800 «розеткових» гібридів. Для порівняння продажі електромобілів перевищили позначку 8100 штук. У локальній гамі Kia тільки один гібрид, що заряджається, — Sorento PHEV — і припиняти його продажі не планують. Понад те, до кінця року на модель підвищать квоти.

Скепсис компанії Kia до гібридів, що заряджаються, поділяють у Mercedes-Benz. Півтора роки тому німецька марка припинила розробку принципово нових бензинових електричних моделей, щоб сфокусуватися на повноцінних електромобілях.

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