Kia назвала гібриди безперспективними — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Kia назвала гібриди безперспективними

Фондовий ринок
16
Kia назвала гібриди безперспективними
Kia назвала гібриди безперспективними
Топ-менеджери австралійського офісу Kia зійшлися на думці, що «розеткові» гібриди — тупикова технологія. PHEV не має перспектив розвитку, оскільки цю концепцію складно продати. Споживачі не розуміють суті гібридів, що заряджаються, і в Австралії бензин-електричні системи не користуються популярністю. Проте повністю відмовлятися від PHEV у місцевому офісі Kia не поспішають.
Гендиректор Kia Australia Демієн Мередіт повідомив, що сам їздить на гібриді, що заряджається, оскільки працює в десяти кілометрах від будинку. При такому розкладі на заправках вдається заощаджувати: все, що потрібно — це регулярно заряджати автомобіль від розетки. Однак Мередіт погоджується, що іншим людям технологія може не підійти.
Топ-менеджер Kia поділився статистикою продажів PHEV в Австралії: виявилося, що у травні на Зеленому континенті було продано менше 800 «розеткових» гібридів. Для порівняння продажі електромобілів перевищили позначку 8100 штук. У локальній гамі Kia тільки один гібрид, що заряджається, — Sorento PHEV — і припиняти його продажі не планують. Понад те, до кінця року на модель підвищать квоти.
Скепсис компанії Kia до гібридів, що заряджаються, поділяють у Mercedes-Benz. Півтора роки тому німецька марка припинила розробку принципово нових бензинових електричних моделей, щоб сфокусуватися на повноцінних електромобілях.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙
За матеріалами:
t4.com.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.