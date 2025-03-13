Європейський виробник акумуляторів для електромобілів збанкрутував — Finance.ua

Європейський виробник акумуляторів для електромобілів збанкрутував Сьогодні 22:09 — Фондовий ринок

Шведський виробник акумуляторів Northvolt подає заяву про банкрутство. Тепер у Європи нема надії на створення конкурента азіатським гравцям на ринку акумуляторних батарей для електромобілів.

Про це пише Укравтопром.

Європейський автомобільний сектор сподівався, що Northvolt зменшить залежність західних автовиробників від китайських постачальників.

На кінець січня борги компанії поставили понад $8 млрд. Це банкрутство є одним із найбільших у шведській корпоративній історії й найгучнішим із часів банкрутства Saab Automobile.

З моменту заснування у 2016 р. компанія отримала понад $10 млрд у вигляді акціонерного, боргового та державного фінансування, а її найбільшими власниками є Volkswagen з часткою 21% та Goldman Sachs (19%).

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