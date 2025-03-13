ФГВФО довів у суді у США належність Україні понад 36,6 млн євро та понад 2 млн дол США — деталі — Finance.ua
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ФГВФО довів у суді у США належність Україні понад 36,6 млн євро та понад 2 млн дол США — деталі

Фондовий ринок
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ФГВФО довів у суді у США належність Україні понад 36,6 млн євро та понад 2 млн дол США — деталі
ФГВФО довів у суді у США належність Україні понад 36,6 млн євро та понад 2 млн дол США — деталі
Фонд гарантування вкладів домігся зняття арешту з коштів «Промінвестбанку» у США у сумі понад 2 мільйони доларів США та понад 36,6 мільйони євро та довів належність цих коштів державі Україна.
Про це повідомив Фонд гарантування.
5 березня 2025 року Апеляційний суд США другого округу м. Нью-Йорк своїм рішенням підтвердив правильність рішення Окружного суду м. Нью-Йорк від 12 липня 2023 року про належність Україні цих коштів.
Походження коштів: у ході ліквідаційної процедури ПАТ «АКБ Промінвестбанк» (Банк) було встановлено, що на його кореспондентському рахунку в BANK OF NEW YORK MELLON (США) розміщено 2 мільйони доларів США та понад 36,6 мільйони євро.
У 2022 році ці кошти були заблоковані американською стороною у зв’язку з запровадженням США санкцій проти Банку як дочірньої компанії російської «ВЭБ.РФ».
У листопаді 2022 року на ці кошти почали претендувати кілька американських громадян як потерпілі від дій руху «Талібан» в Афганістані у 2016 році.
Під час судового процесу в американському суді були встановлені зв’язки рф з «Талібаном», через що американські громадяни почали вимагати відшкодування завданої їм шкоди за рахунок майна рф, зокрема, претендуючи на заблоковані активи ПАТ «Промінвестбанку» на кореспондентських рахунках у THE BANK OF NEW YORK MELLON.
Однак на час їх звернення до Окружного суду м. Нью-Йорка Банк уже належав державі Україна на підставі Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» та рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) «Про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».
У ході судового процесу Фонду гарантування вкладів вдалося довести в Окружному суді м. Нью-Йорка, що позивачі не можуть претендувати на кошти Банку.
Громадяни США оскаржили це судове рішення, проте 5 березня 2025 року апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції на користь Фонду гарантування вкладів.
«Розблокування понад 2 мільйонів доларів США та майже 37-ми мільйонів євро «Промінвестбанку» — це не просто юридичний успіх, а внесок у фінансову стійкість держави.
Відповідно до рішення РНБО ці кошти належать державі Україна, що Фонд успішно довів у судах. Тепер основні перепони знято, і ми можемо очікувати перерахування цих коштів. Після цього вони будуть передані до держбюджету. В умовах нинішніх викликів це має велике значення для країни" - наголосив заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.
За матеріалами:
Finance.ua
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