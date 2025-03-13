Китай збудує метзавод у Болівії — Finance.ua
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Китай збудує метзавод у Болівії

Фондовий ринок
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Китай збудує металургійний завод у Болівії, який забезпечить половину регіонального попиту на сталь, пише China Daily.
Очікується, що сталеливарний завод у Пуерто-Суарес (Болівія), значною мірою профінансований Експортно-імпортним банком Китаю, задовольнить половину попиту на сталь у цій країні та сприятиме її економічному відновленню та модернізації промисловості.
Завод у Мутуні вартістю $546 млн, відкритий 24 лютого 2025 року, протягом першого року роботи управлятиметься компанією Sinosteel Engineering and Technology, дочірньою компанією китайської державної корпорації Sinosteel Corporation.
Підприємство створить близько 1 000 робочих місць для болівійців, що стане позитивним сигналом у той час, коли економіка країни стикається з нестачею валютних резервів, дефіцитом палива, високою інфляцією та зменшенням запасів природного газу.
За словами Омара Портілло, професора факультету економіки та політології Вищого університету Сан-Андреса в Ла-Пасі (Болівія), проєкт допоможе скоротити іноземні витрати на імпорт сталі та розширити експортний ринок Болівії.
Новий металургійний завод у Болівії вироблятиме 200 тис. тонн сталі на рік, в основному арматуру та дротяну сітку вартістю 260 млн доларів, і щомісяця перероблятиме 66 тис. тонн сировини з родовища Серро-Мутун, одного з найбільших у світі родовищ залізної руди, запаси якого оцінюються в 40 млрд тонн.
За матеріалами:
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