КГВА приняла решение о разгрузке ряда дорог в столице — Finance.ua
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КГВА приняла решение о разгрузке ряда дорог в столице

Казна и Политика
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КГВА приняла решение о разгрузке ряда дорог в столице
КГВА приняла решение о разгрузке ряда дорог в столице
Киевская городская военная администрация приняла ряд решений по разгрузке важных дорожных артерий, из-за ремонтов которых затруднено автомобильное сообщение в городе.
Об этом КГВА сообщает в Телеграме.
«Плановый ремонт дорожного покрытия, путепроводов и мостов существенно усложнил автомобильное движение в нескольких районах столицы. Особенно трудности возникли с сообщением правого и левого берегов Днепра. Для улучшения комфорта киевлян и в целях безопасности некоторые важные дорожные артерии Киева должны быть разгружены», — подчеркнул глава КГВА Сергей Попко.
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Поэтому, отметил он, военная администрация столицы определила задачу, чтобы с 4 июля на Парковой дороге и Днепровском спуске ремонтные работы производились только в ночное время, а в течение дня транспорт будет курсировать свободно.
Кроме того, ремонт путепровода возле станции метро «Левобережная» завершат ранее запланированные сроки.
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Как добавил Попко, ремонт на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом переведен в режим круглосуточной работы и должен быть завершен в течение месяца.
«В условиях военного положения возможность свободно передвигаться по городу (не в комендантский час) — это один из важных факторов безопасности обычных киевлян и военных», — заявил начальник КГВА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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