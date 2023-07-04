КГВА приняла решение о разгрузке ряда дорог в столице — Finance.ua

КГВА приняла решение о разгрузке ряда дорог в столице Сегодня 11:13 — Казна и Политика

КГВА приняла решение о разгрузке ряда дорог в столице

Киевская городская военная администрация приняла ряд решений по разгрузке важных дорожных артерий, из-за ремонтов которых затруднено автомобильное сообщение в городе.

Об этом КГВА сообщает в Телеграме

«Плановый ремонт дорожного покрытия, путепроводов и мостов существенно усложнил автомобильное движение в нескольких районах столицы. Особенно трудности возникли с сообщением правого и левого берегов Днепра. Для улучшения комфорта киевлян и в целях безопасности некоторые важные дорожные артерии Киева должны быть разгружены», — подчеркнул глава КГВА Сергей Попко.

Поэтому, отметил он, военная администрация столицы определила задачу, чтобы с 4 июля на Парковой дороге и Днепровском спуске ремонтные работы производились только в ночное время, а в течение дня транспорт будет курсировать свободно.

Кроме того, ремонт путепровода возле станции метро «Левобережная» завершат ранее запланированные сроки.

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Как добавил Попко, ремонт на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом переведен в режим круглосуточной работы и должен быть завершен в течение месяца.

«В условиях военного положения возможность свободно передвигаться по городу (не в комендантский час) — это один из важных факторов безопасности обычных киевлян и военных», — заявил начальник КГВА.

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Укрінформ По материалам:

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