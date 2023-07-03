Швейцария предоставит $6,1 млн на ремонт и реконструкцию около 30 школ в Украине — Finance.ua

Швейцария предоставит $6,1 млн на ремонт и реконструкцию около 30 школ в Украине Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Швейцария предоставит $6,1 млн на ремонт и реконструкцию около 30 школ в Украине

Швейцария предоставит 5,5 млн швейцарских франков ($6,1 млн) на ремонт и реконструкцию около 30 школ в Украине, где обучаются ориентировочно 15 тыс. детей.

Об этом говорится в пресс-службе федерального совета Швейцарии.

Согласно сообщению, деньги предназначаются для восстановления около 30 школ в пострадавших от боевых действий Черниговской, Одесской и Полтавской областях.

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«В планах — обустройство защищенных многофункциональных комнат, в которых обучение может проходить без перерывов даже во время авианалета», — сообщили в пресс-службе органа исполнительной власти.

В Швейцарии подчеркнули, что очное обучение отвечает базовым потребностям учеников, в частности «способствует интеграции перемещенных детей и их семей в принимающие громады».

«Благодаря дополнительному вкладу Швейцарии проект Decide также должен иметь возможность оказывать техническую и педагогическую поддержку для онлайн-образования для детей, которые были перемещены или живут в регионах с большой конкуренцией, где обучение офлайн невозможно. Вклад Швейцарии дает возможность примерно 15 тыс. школьников продолжать свою образование достойным и безопасным способом», — подчеркнули в федеральном совете.

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