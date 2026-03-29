Кешбэк на горючее: программой могут воспользоваться до 3 млн украинцев

Сколько украинцев воспользуются кэшбеком на горючее
По расчетам Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, участниками программы возмещения цен на топливо станут около 3 млн человек.
Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов в интервью «Укринформу».
«Ориентировочно расчет производили с максимальной суммы кешбэка на человека — 1000 грн, а также прогнозируемого количества людей, которые воспользуются кешбэком на горючее, — это примерно 3 млн украинцев. Финансирование осуществляется за счет перераспределения средств в рамках программ поддержки, которыми занимается Минэкономики», — сказал Киндратов.

Условия участия

Для участия в программе никаких ограничений по техническим характеристикам автомобиля не предусмотрено.
В то же время, за счет лимита — не более 1000 грн в месяц на человека — министерство рассчитывает выровнять условия для владельцев автомобилей с разным расходом топлива.

Повлияет ли кешбэк на цены

По словам Кондратов, введение кешбэка на топливо не должно повлиять на цены на рынке, ведь программа не влияет непосредственно на ценообразование или структуру топлива.
«Она (программа — ред.) работает как инструмент частичной компенсации расходов уже после совершения покупки, поэтому не создает стимулов для искусственного увеличения потребления или ажиотажного спроса», — добавил министр.
Как мы уже упоминали, с 20 марта украинцам предоставлена возможность получать частичную компенсацию расходов на горючее, приобретенное на участвующих в программе автозаправочных станциях.
Размер компенсации зависит от вида горючего:
  • 15% - на дизель;
  • 10% - на бензин;
  • 5% - на автогаз.
Благодаря этому водители смогут экономить от 2 до 11 грн на каждом литре.
По материалам:
Укрінформ
Горючее
