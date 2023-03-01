Каждый третий хочет вернуться: как украинские беженцы обустроились в ЕС — опрос — Finance.ua
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Каждый третий хочет вернуться: как украинские беженцы обустроились в ЕС — опрос

Личные финансы
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Быстрая активация Евросоюзом Директивы ЕС о временной защите позволила людям, бежавшим от конфликта, устроиться, работать, путешествовать и получать доступ к услугам по всему ЕС. Но опрос показывает, что практические трудности остаются.
Об этом пишет Агентство ЕС по основным правам (FRA).
В опросе приняли участие 14,5 тысячи беженцев.
Треть беженцев чувствует себя частью общества принимающей страны, но также каждый третий хотел бы вернуться в Украину.
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Какие практические проблемы остаются у украинцев за границей:
  • Язык. 23% беженцев в Европе посещают языковые курсы. При этом незнание местного языка является основной причиной, по которой люди бросают обучение, не работают или с трудом получают медицинскую помощь.
  • Жилье. Хотя 59% платят за свое жилье, им часто приходится пользоваться общими удобствами: туалетом или кухней. Многим не хватает уединения или тихого места для детей.
  • Образование. 59% детей посещают онлайн-обучение в украинской школе или учатся самостоятельно с материалами или поддержкой из Украины.
  • Работа. Только 33% имеют оплачиваемую работу, а 33% женщин не работают, потому что им нужно заботиться о детях или пожилых/больных родственниках. 48% говорят, что их новая работа была ниже уровня их образования, а 30% говорят, что их эксплуатировали на работе.
  • Стоимость жизни. 79% беженцев едва сводят концы с концами.
  • Здоровье. 49% чувствуют себя подавленными по приезде в страну пребывания. 49% маленьких детей испытывают трудности со сном и концентрацией внимания.
Опрос проводился в 10 странах ЕС: Польше, Германии, Чехии, Эстонии, Болгарии Венгрии, Италии, Румынии, Словакии и Испании.

Справка Finance.ua:

  • Украинские беженцы должны платить налоги с украинских доходов;
  • За почти год Германия приняла более миллиона украинских беженцев. Почти каждый пятый уже нашел себе работу в Германии, и с каждым месяцем их все больше. Эта доля значительно выше, чем среди беженцев из других стран;
  • Прибывшие в США пенсионеры из Украины после начала полномасштабной войны смогут получать государственную пенсию Supplemental Security Income (SSI).

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По материалам:
Finance.ua
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