Каждый седьмой ФЛП создает дополнительные рабочие места (регионы-лидеры)

Более 817 тысяч украинцев работали на ФЛП в Украине в 2025 году, по данным Государственной налоговой службы.
Такие данные обнародовал Опендатабот.
В общем 302 тысячи предпринимателей имели наемных работников в Украине в прошлом году. Сейчас каждый седьмой предприниматель создает рабочие места.

Где больше всего

Больше всего ФЛП с работниками зарегистрировано на Днепропетровщине — 27 491. Почти догоняет Львовщина — 27 275 предпринимателей. Третье место занимает Киев с 25 782 ФЛП.
302 260 ФЛП трудоустроили более 817 тысяч украинцев в прошлом году. Сейчас на 1 предпринимателя с наемными работниками приходится, в среднем, 3 сотрудника. В общей сложности 14% ФЛП сейчас нанимают людей и создают рабочие места.
Наибольший прирост предпринимателей с наемными работниками зафиксирован в Ровенской (+22%), Киевской (+20%), Волынской (+19%), Черновицкой (+18%) и Ивано-Франковской (+16%) областях.
Больше всего наемных работников у ФЛП зафиксировано на Львовщине — 74 648 человек. Далее следует Днепропетровщина — 71 983 работника и Киев — 70 272 наемных работника у ФЛП.
В целом, благодаря ФЛП, более 2,9 млн украинцев работали в прошлом году: 2,1 млн занимают себя самостоятельно и более 817 тысяч — трудоустроенные сотрудники.
Напомним, 27 марта в Киеве состоялась девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и Минфин. Награды получили и представители номинации «Лучший банк для клиентов ФЛП».
Пальму первенства по результатам голосования получил monobank | Universal Bank. Клиенты отмечают следующие преимущества для ФЛП:
  • открытие и обслуживание счета ФЛП в monobank бесплатные, комиссии за безналичные платежи в пределах и за пределы банка не взимаются;
  • переводы на свою карту в пределах банка также бесплатны, за пределы банка тарифицируются по правилам банков партнеров;
  • снятие наличных денег в Украине происходит с комиссией 0,9% от суммы, за рубежом 2%. Зачисление наличных бесплатно. Овердрафт не предоставляется;
  • управление счетом доступно через мобильное приложение, счет открывается дистанционно в один шаг для клиентов банка;
  • решение ориентировано на онлайн-работу ФЛП без отделений, с простым интерфейсом, быстрой поддержкой и минимальными затратами времени на банковские операции.
ПУМБ получил серебро в номинации. Замкнул тройку лидеров АО «Идея Банк».
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ФЛПБизнесРабота
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
