Каждый седьмой ФЛП создает дополнительные рабочие места (регионы-лидеры)

Более 817 тысяч украинцев работали на ФЛП в Украине в 2025 году, по данным Государственной налоговой службы.

Такие данные обнародовал Опендатабот.

В общем 302 тысячи предпринимателей имели наемных работников в Украине в прошлом году. Сейчас каждый седьмой предприниматель создает рабочие места.

Где больше всего

Больше всего ФЛП с работниками зарегистрировано на Днепропетровщине — 27 491. Почти догоняет Львовщина — 27 275 предпринимателей. Третье место занимает Киев с 25 782 ФЛП.

302 260 ФЛП трудоустроили более 817 тысяч украинцев в прошлом году. Сейчас на 1 предпринимателя с наемными работниками приходится, в среднем, 3 сотрудника. В общей сложности 14% ФЛП сейчас нанимают людей и создают рабочие места.

Наибольший прирост предпринимателей с наемными работниками зафиксирован в Ровенской (+22%), Киевской (+20%), Волынской (+19%), Черновицкой (+18%) и Ивано-Франковской (+16%) областях.

Больше всего наемных работников у ФЛП зафиксировано на Львовщине — 74 648 человек. Далее следует Днепропетровщина — 71 983 работника и Киев — 70 272 наемных работника у ФЛП.

В целом, благодаря ФЛП, более 2,9 млн украинцев работали в прошлом году: 2,1 млн занимают себя самостоятельно и более 817 тысяч — трудоустроенные сотрудники.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.