Каждый десятый безработный в Киеве — переселенец: на какую работу они могут рассчитывать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Каждый десятый безработный в Киеве — переселенец: на какую работу они могут рассчитывать

Личные финансы
15
Каждый десятый безработный в Киеве — переселенец: на какую работу они могут рассчитывать
Каждый десятый безработный в Киеве — переселенец: на какую работу они могут рассчитывать
В Киеве с начала 2022 года на учете службы занятости состояло более 5,1 тыс. безработных со статусом внутренне перемещенного лица.
Об этом сообщает Киевский городской центр занятости.
Это количество составляет 11% всех зарегистрированных в столице безработных.
Киев входит в тройку регионов с наибольшим количеством ВПЛ, получавших в 2022 году услуги службы занятости.

Откуда больше всего переселенцев

Больше всего внутренних переселенцев — из Донецкой, Луганской и Херсонской областей.
При этом 1023 человека в Киеве уже нашли работу через службу занятости.

Кем работают

Почти четверть всех переселенцев трудоустроились в оптовой и розничной торговле, сфере услуг по ремонту автомобилей и мотоциклов.
На втором месте по количеству трудоустроенных переселенцев — образование.

Деньги до зарплаты 👛

Среди лидеров трудоустройства — также перерабатывающая промышленность, сферы здравоохранения и социальной помощи, госуправления и обороны, административного и вспомогательного обслуживания, профессиональной, научной и технической деятельности.
В начале декабря 396 работодателей столицы получили средства по программе компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство 1131 ВПЛ во время военного положения в Украине.

Справка Finance.ua:

  • как ранее сообщили в Минэкономики, фактическое количество безработных в Украине составляет 2,6 миллиона человек, в то время как в Государственной службе занятости зарегистрировано только 215 тысяч безработных;
  • сколько украинцев получали выплаты по безработице в кризисные годы
Кстати, английский сегодня необходим для успешной карьеры. И если нужно быстро и качественно изучить иностранный язык, советуем обратить внимание на международную сеть школ английского Speak Up. Общение только на английском, доступ к обучению из любой точки мира, гибкость в реализации личного плана обучения — это то, что поможет хорошо прокачать свой английский.
Начать изучать английский
По материалам:
УБР
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.