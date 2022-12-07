Каждый десятый безработный в Киеве — переселенец: на какую работу они могут рассчитывать Сегодня 13:02 — Личные финансы

Каждый десятый безработный в Киеве — переселенец: на какую работу они могут рассчитывать

В Киеве с начала 2022 года на учете службы занятости состояло более 5,1 тыс. безработных со статусом внутренне перемещенного лица.

Об этом сообщает Киевский городской центр занятости.

Это количество составляет 11% всех зарегистрированных в столице безработных.

Киев входит в тройку регионов с наибольшим количеством ВПЛ, получавших в 2022 году услуги службы занятости.

Откуда больше всего переселенцев

Больше всего внутренних переселенцев — из Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

При этом 1023 человека в Киеве уже нашли работу через службу занятости.

Кем работают

Почти четверть всех переселенцев трудоустроились в оптовой и розничной торговле, сфере услуг по ремонту автомобилей и мотоциклов.

На втором месте по количеству трудоустроенных переселенцев — образование.

Среди лидеров трудоустройства — также перерабатывающая промышленность, сферы здравоохранения и социальной помощи, госуправления и обороны, административного и вспомогательного обслуживания, профессиональной, научной и технической деятельности.

В начале декабря 396 работодателей столицы получили средства по программе компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство 1131 ВПЛ во время военного положения в Украине.

Справка Finance.ua:

как ранее сообщили в Минэкономики, фактическое количество безработных в Украине составляет 2,6 миллиона человек, в то время как в Государственной службе занятости зарегистрировано только 215 тысяч безработных;

сколько украинцев получали выплаты по безработице в кризисные годы

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УБР По материалам:

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