Каждая третья тонна кофе в год ввозится в Украину контрабандой — Finance.ua

Каждая третья тонна кофе в год ввозится в Украину контрабандой
Ежегодно в Украину нелегально попадает около трех тысяч тонн кофе — фактически каждая третья тонна импорта.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, контрабанду оформляют под видом цикория, объемы ввоза которого за два года выросли в разы, или вообще завозят «в черную». Затем такой кофе реализуется за наличные деньги — либо напрямую, либо после переупаковки под международные бренды.
«Это не только рынки типа Столички или Седьмого Километра. В схеме задействованы и многочисленные сети фуд-ритейла, дробленые на ФЛП», — подчеркнул Гетманцев.
По оценке депутата, государство ежегодно теряет более миллиарда гривен только на этой группе товаров, а потребители рискуют покупать некачественную и контрафактную продукцию.
Гетманцев подчеркнул, что несостоятельность государства противодействовать мошенникам или, напротив, участие отдельных высокопоставленных служащих в таких схемах, вызывает беспокойство.
