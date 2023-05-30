Каждая гривна потенциально генерирует четыре: Минэкономики оценило поддержку экспортеров — Finance.ua

Каждая гривна потенциально генерирует четыре: Минэкономики оценило поддержку экспортеров Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Каждая гривна потенциально генерирует четыре: Минэкономики оценило поддержку экспортеров

По состоянию на 26 мая 2023 г. Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) уже поддержало товарного экспорта на 1,24 млрд грн. Страховая ответственность ЭКА при этом составила 312,07 млн грн. Что означает, что каждая гривна оказанной через ЭКА поддержки экспорту в 2023 году потенциально генерирует 3,97 гривны валютной выручки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В общей сложности сумма поддержанного экспорта в рамках портфеля продуктов ЭКА составила 4,43 млрд грн. Из которых 4,31 млрд грн — это сумма экспорта, поддержанного совместно с банками партнерами:

в рамках портфельного страхования экспортных кредитов банков-партнеров ЭКА было выдано кредитов на сумму 286,188 млн грн на выполнение внешнеэкономических договоров (ВЭД) на сумму 1,271 млн грн;

в рамках индивидуального страхования экспортных кредитов — выдано 304,27 млн грн на выполнение ВЭД на сумму 3,086 млрд грн;

Также экспортеры застраховали финансовые риски внешнеэкономических договоров на сумму 68,6 млн грн.

Важно, что основным бенефициаром поддержки экспортеров государством через ЭКА предприятия малого и среднего бизнеса.

В частности, доля ссуд, выданных на выполнение экспортного контракта под страховое покрытие ЭКА, для малого бизнеса в структуре кредитного портфеля банков составляет 84,31%, для среднего — 9,8% и 5,88% - для микропредприятий.

При этом 71% таких ссуд составляют от 1 до 5 млн грн. Еще 20,34% превышают сумму в 5 млн грн и 8,47% - ссуды до 1 млн грн.

«В текущем году к числу наших банков-партнеров в программе портфельного страхования экспортных кредитов уже добавились три банка: Кредобанк, ПриватБанк и ПУМБ, еще несколько начали использовать наше покрытие для индивидуальных кредитов для выполнения экспортных соглашений. Уверен, что следующий миллиард экспорта мы сможем поддержать за еще более короткое время», — отметил и.о. председателя правления ЭКА Руслан Гашев.

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