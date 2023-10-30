Казахстан решил ограничить россиянам «карточный туризм» — Finance.ua

Казахстан решил ограничить россиянам «карточный туризм» Сегодня 07:17 — Финтех и Карты

Казахстан решил ограничить россиянам «карточный туризм»

Казахстан может в ближайшее время запретить россиянам массово получать банковские карты. От граждан рф при открытии счетов, вероятно, вскоре потребуют разрешение на проживание в стране.

Об этом говорится в постановлении , опубликованном на портале Нормативных правовых актов Казахстана.

Национальный банк Казахстана подготовил соответствующие изменения в законодательство. Формально усиления направлены на минимизацию рисков противоправных операций.

Предполагается, что выдача карт будет возможна только при личном присутствии и на основании документов, подтверждающих обоснованность пребывания в Казахстане.

Нововведения будут обсуждаться до первых недель ноября. В 2022 году в соседних с россией странах резко возросло количество выданных банковских карт из-за «карточного туризма» россиян после выхода с рынка Visa и Mastercard.

Банки Казахстана за два месяца — июнь и июль 2022 года — выпустили 50,7% банковских карт от общего годового объема эмиссии пластика.

Напомним, что почти сразу после начала полномасштабной войны против Украины из россии вышли платежные системы Visa и MasterCard. Карты, выпущенные в россии, перестали работать за границей, а карты, выпущенные за границей, перестали работать в россии. Единственной работающей картой в россии стала карта «Мир». Сначала она работала и в ряде других стран, однако позже некоторые из них также отказались принимать российские карты. Среди них — Узбекистан, а также некоторые банки Кыргызстана и Турции.

После выхода Visa и MasterCard, россияне начали оформлять карты банков ближайших стран. Одним из популярных направлений «карточного туризма» стал Казахстан. Там для получения банковской карты, кроме местной сим-карты, требуется только индивидуальный идентификационный номер (ИНН).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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