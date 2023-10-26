российская военная экономика перегревается на пороховой бочке, — Reuters Вчера 12:34 — Мир

Президент рф путин все еще может заявлять, что российская экономика работает «лучше, чем ожидалось ранее», однако в условиях напряженного рынка труда и отсутствия признаков снижения инфляции российская экономика фактически перегревается.

Как говорится в материале Reuters , нынешний бум не только временный, но и является прелюдией к болезненному экономическому будущему.

«Путин перевел экономику в режим полного военного финансирования. Это означает, что он планирует длительный конфликт в Украине», — говорится в материале.

Согласно последнему прогнозу Международного валютного фонда, ВВП россии в этом году вырастет на 2,2%. Это в три раза быстрее ожидаемого роста еврозоны в этом году. Еще в феврале прогноз МВФ о том, что рост экономики россии в 2023 году составит 0,7%, был воспринят многими как оптимистичный. Основная причина неожиданного бума — рост расходов на войну в Украине.

Как говорится в материале, оборонный бюджет вырос до эквивалента 3,9% ВВП в текущем году с 2,7% в 2021 году, за год до вторжения в Украину. По официальным планам, в 2024 году он подскочит более чем на 70%, достигнув около 6% ВВП. И это консервативные цифры, поскольку другие виды военных расходов — например новое строительство на оккупированных территориях — скрыты в других разделах бюджета.

Военные усилия концентрируют государственные ресурсы в военно-промышленном секторе, где процветает коррупция и неэффективность.

Военные приоритеты также оказывают давление на остальную часть отрасли, мобилизуя человеческие ресурсы, способствуя ограниченности рынка труда. Уровень безработицы упал до рекордно низкого уровня в 3% в августе — до войны он никогда не был ниже 4,4%. На войну было мобилизовано более 300 000 российских мужчин. Работодатели жалуются на нехватку кадров, которая становится острой даже в таких отраслях, как текстильная, мало связанная с военной машиной.

Как говорится в материале, хорошие новости для агрессора ограничены краткосрочной перспективой. В среднесрочной перспективе экономике агрессора грозит серия бомб замедленного действия, по словам российского экономиста Александра Прокопенко.

Во-первых, это отток мозгов. Ограниченность рынка труда также связана с эмиграцией квалифицированных работников после вторжения в Украину. По оценкам независимого издания re: Россия, с февраля 2022 года страну покинули от 800 000 до 900 000 россиян. В их числе много высококвалифицированных работников, особенно в технологической отрасли, а также сотрудников иностранных фирм и организаций. С течением времени это повлияет на потенциал роста экономики.

Вторая угроза — слабый рубль. Российская валюта упала на 30% с январского максимума. Ее падение ускорилось после июньского мятежа бывшего союзника путина Евгения Пригожина и его наемников Вагнера. Банк россии не смог остановить падение даже после повышения ключевой ставки с 7,5 до 13% в этом году.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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