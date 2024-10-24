Кая Каллас критикует «империалистическую мечту» россии и «нечестную конкуренцию» Китая — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кая Каллас критикует «империалистическую мечту» россии и «нечестную конкуренцию» Китая

25
Кая Каллас критикует «империалистическую мечту» россии и «нечестную конкуренцию» Китая
Кая Каллас критикует «империалистическую мечту» россии и «нечестную конкуренцию» Китая
Кая Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, резко высказалась по поводу «империалистической мечты» россии и «нечестной конкуренции» Китая.
Об этом пишет Еuronews.
«Обе страны вместе с Ираном и Северной Кореей стремятся использовать цепи поставок и открытость общества, чтобы посеять хаос во всем блоке», — сказала она.
Читайте также
«Я также приложу все усилия для защиты ценностей ЕС и интересов ЕС против системных соперников», — пишет Каллас в письме, адресованном Европейскому парламенту, опубликованном накануне слушаний по вопросу ее утверждения в следующем месяце.
Напомним, Каллас является одним из 26 назначенных еврокомиссаров, которые находятся под пристальным вниманием евродепутатов, которые вправе отклонять их кандидатуры.
Читайте также
В собственных письменных ответах Каллас дает первое представление о том, как она собирается выполнять работу.
«Европейская безопасность является глубоко личным для меня, как уроженки страны, которая долго говорила другим, что империалистическая мечта россии никогда не умирала»,
— пишет она.

Ее главные приоритеты: усилия по укреплению безопасности и обороноспособности ЕС, которые должны быть решены безотлагательно.
Каллас считает, что война в Украине подтолкнула ЕС «делать больше, делать лучше и делать это быстрее».
«То, как мы отвечаем на незаконную агрессивную войну россии против Украины, говорит миру, кто мы и какие ценности мы отстаиваем», — говорит она. Мы все еще недостаточно делаем и не обеспечиваем достаточно. Нам нужно сделать все возможное, чтобы помочь Украине выиграть войну против россии", — говорит политик.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.