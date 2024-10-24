Кая Каллас критикует «империалистическую мечту» россии и «нечестную конкуренцию» Китая — Finance.ua

Кая Каллас критикует «империалистическую мечту» россии и «нечестную конкуренцию» Китая
Кая Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, резко высказалась по поводу «империалистической мечты» россии и «нечестной конкуренции» Китая.
Об этом пишет Еuronews.
«Обе страны вместе с Ираном и Северной Кореей стремятся использовать цепи поставок и открытость общества, чтобы посеять хаос во всем блоке», — сказала она.
«Я также приложу все усилия для защиты ценностей ЕС и интересов ЕС против системных соперников», — пишет Каллас в письме, адресованном Европейскому парламенту, опубликованном накануне слушаний по вопросу ее утверждения в следующем месяце.
Напомним, Каллас является одним из 26 назначенных еврокомиссаров, которые находятся под пристальным вниманием евродепутатов, которые вправе отклонять их кандидатуры.
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В собственных письменных ответах Каллас дает первое представление о том, как она собирается выполнять работу.
«Европейская безопасность является глубоко личным для меня, как уроженки страны, которая долго говорила другим, что империалистическая мечта россии никогда не умирала»,
— пишет она.
Ее главные приоритеты: усилия по укреплению безопасности и обороноспособности ЕС, которые должны быть решены безотлагательно.
Каллас считает, что война в Украине подтолкнула ЕС «делать больше, делать лучше и делать это быстрее».
«То, как мы отвечаем на незаконную агрессивную войну россии против Украины, говорит миру, кто мы и какие ценности мы отстаиваем», — говорит она. Мы все еще недостаточно делаем и не обеспечиваем достаточно. Нам нужно сделать все возможное, чтобы помочь Украине выиграть войну против россии", — говорит политик.
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