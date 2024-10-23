Украинские беженцы интегрировались на рынке труда ЕС быстрее предыдущих мигрантов — МВФ Сегодня 19:15 — Мир

Украинские беженцы интегрировались на рынке труда ЕС быстрее предыдущих мигрантов — МВФ

Процесс интеграции украинских беженцев в 2022—2023 годах на рынке труда Европейского Союза проходил гораздо быстрее, чем это наблюдалось с предыдущими волнами беженцев.

Об этом говорится в обновленном глобальном экономическом обзоре (WEO) Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном во вторник.

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«Несколько стран уже оценили уровень занятости среди украинских беженцев примерно в 50% или выше, что обычно достигается только через пять или более лет после прибытия (OECD 2023). Мигранты помогли удовлетворить беспрецедентный спрос на рабочую силу в течение этого периода», — сказано в нем.

Отмечается, что около двух третей рабочих мест, созданных в ЕС в период с конца 2019 по конец 2023 года, были заняты иммигрантами, однако в то же время уровень безработицы среди граждан ЕС оставался на рекордно низком уровне.

Отмечается, что решающую роль в быстрой интеграции беженцев сыграла Директива ЕС о временной защите беженцев, наличие высшего образования у большинства украинских беженцев и напряженная ситуация на рынке труда во многих странах Евросоюза, что способствовало быстрой интеграции.

«Однако, как это обычно бывает по отношению к иммигрантам, существуют свидетельства широко распространенной чрезмерной квалификации и несоответствия навыков (EMN 2024), что отмечает необходимость дальнейших улучшений в политике интеграции иммигрантов», — отмечается в обзоре.

По мнению МВФ, этот опыт дает важные политические уроки. Предоставление просителям убежища раннего доступа к рынкам труда частного и государственного секторов и самозанятости, как это было сделано в рамках действующего режима временной защиты украинских беженцев, является ключевым условием их скорейшей интеграции в трудовые коллективы. Доступность языковых курсов имеет решающее значение для того, чтобы иммигранты могли преодолеть один из важнейших барьеров на пути к получению работы, добавил Фонд. Наконец, упрощенные требования к поступлению на работу по некоторым регулируемым профессиям, подтверждение навыков и признание квалификаций также являются важными элементами успешной интеграции беженцев, считают эксперты.

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Согласно обновленным данным УВКБ ООН, количество украинских беженцев в Европе по состоянию на 15 октября этого года оценивалось в 6,192 млн, а всего в мире — в 6,752 млн.

По данным Евростата, статус временной защиты в странах ЕС по состоянию на 31 августа 2024 года имели 4 млн 163,66 тыс. граждан стран, не входящих в ЕС, которые покинули Украину в результате российского вторжения 24 февраля 2022 года.

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