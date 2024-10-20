Поддержка украинцев: сколько потратили европейские страны на помощь беженцам (инфографика) — Finance.ua

Поддержка украинцев: сколько потратили европейские страны на помощь беженцам (инфографика)
Вследствие полномасштабного вторжения россии в мире насчитывается 6,7 миллиона украинских беженцев, большинство из которых зарегистрированы в европейских странах. Спустя два с половиной года в Европе уменьшился энтузиазм по поддержке украинцев: социальные выплаты сокращаются, а некоторые политики предлагают их отмену.
«Слово и дело» предлагает посмотреть, сколько денег страны Европы уже потратили на помощь беженцам из Украины.
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Больше всего украинских беженцев — около 1,2 миллиона по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев — проживают в Германии.
Более чем за два года правительство страны потратило на помощь 30,6 млрд евро.
Польша, где статус беженцев получили около 957 тысяч граждан Украины, потратила на помощь 26,5 млрд евро.
По 7 млрд на помощь украинцам потратили Чехия и Испания. В Чехии насчитывается около 370 тысяч украинских беженцев, в Испании — чуть больше 200 тысяч.
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Франция потратила на помощь украинцам 3,9 млрд евро (66,6 тысячи беженцев), Румыния — 3,2 млрд (162 тысячи беженцев), Италия и Швейцария — по 3,1 млрд (172 тысячи и 67 тысяч беженцев соответственно), Великобритания — 3 млрд (274 тысячи беженцев).
- Бельгия потратила на беженцев с января 2022 года 2,8 млрд евро (81 тысяча украинских беженцев);
- Нидерланды — 2,7 млрд (118 тысяч беженцев);
- Словакия — 2,6 млрд (125,5 тысячи беженцев);
- Ирландия и Венгрия — по 2,4 млрд (109 тысяч и 31 тысяча беженцев соответственно);
- Норвегия и Австрия — по 2,3 млрд (74 тысячи и 79 тысяч беженцев);
- Болгария — 2,2 млрд;
- Турция — 2 млрд.
Расходы Швеции, где зарегистрировано 39 тысяч украинских беженцев, составляют 1,1 млрд евро, Дании и Финляндии — по миллиарду (там около 40 тысяч и 64 тысяч наших беженцев соответственно).
По 0,8 млрд евро на беженцев потратили Литва, Латвия и Португалия (63 тысячи беженцев), 0,7 млрд — Эстония, 0,5 млрд — Греция, 0,4 млрд — Хорватия, по 0,2 млрд — Люксембург, Кипр и Словения, по 0,1 млрд — Мальта и Исландия.
Напомним, мы рассказали, какие страны Европы занимают самые высокие строчки, где лучшие зарплаты, условия труда и наименьшая конкуренция за рабочее место.
По состоянию на 31 августа 2024 года статус временной защиты в ЕС имели почти 4,2 млн граждан, бежавших из Украины после начала полномасштабного вторжения россии.
Какие в Европе средние зарплаты (сравнение с Украиной)
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