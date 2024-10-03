В Украину могут не вернуться до 3,3 миллиона беженцев — Центр экономической стратегии — Finance.ua
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В Украину могут не вернуться до 3,3 миллиона беженцев — Центр экономической стратегии

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В Украину могут не вернуться до 3,3 миллиона беженцев — Центр экономической стратегии
В Украину могут не вернуться до 3,3 миллиона беженцев — Центр экономической стратегии
По данным Центра экономической стратегии, по состоянию на январь 2024 года 52,5% украинцев, вынужденных выехать из страны из-за войны, планировали вернуться в Украину. Реальное количество оставшихся в других странах может составлять от 1,3 до 3,3 миллиона человек.
Об этом говорится в Стратегии демографического развития Украины до 2040 года, одобренной распоряжением Кабмина от 30 сентября 2024 года.

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Реальная численность не вернущихся в Украину будет зависеть от продолжительности вооруженной агрессии.
В то же время, как отмечается в Стратегии демографического развития Украины, по состоянию на конец мая 2024 года общее количество украинцев, которые находились за рубежом, составило 5 млн человек.
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Основными причинами невозвращения являются неуверенность в безопасности (47%), отсутствие работы и средств к существованию (31%), недостаточный доступ к базовым услугам, таким как здравоохранение и инфраструктура (22%), а также недоступность качественного образования для детей (15%).
Согласно исследованию, среди беженцев значительную часть составляют дети и подростки, что может привести к серьезным демографическим потерям для страны. Невозвращение молодого поколения усугубит и без того сложную демографическую ситуацию в Украине, что возымеет негативные последствия для ее будущего.
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Кроме того, возможное воссоединение украинских семей за рубежом после отмены военного положения также может повлечь за собой дальнейший отток населения. Женщины, нашедшие работу и жилье за ​​границей, могут мотивировать своих мужчин к переезду. Одновременно прогнозируется рост количества разводов, что еще больше снизит шансы возвращения украинских женщин домой.
Добавим, что ранее Международный валютный фонд опубликовал прогноз, согласно которому, если война в Украине будет продолжаться до конца 2024 года, около 2 млн у.е.хавших в страны ЕС не вернутся домой после ее завершения. По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 22 октября 2023 года, по всему миру было зафиксировано 6,2 млн беженцев из Украины, 5,8 млн из которых — в Европе.
По материалам:
Діло
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