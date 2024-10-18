Сколько беженцев из Украины хотят остаться за рубежом навсегда — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько беженцев из Украины хотят остаться за рубежом навсегда

Мир
350
Сколько беженцев из Украины хотят остаться за рубежом навсегда
Сколько беженцев из Украины хотят остаться за рубежом навсегда
Около 25% украинских беженцев в Европе планируют поселиться за пределами Украины в долгосрочной перспективе.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром международных институциональных сравнений и миграционных студий при Институте Ifo в Мюнхене, пишет DW.
«Около 35% украинских беженцев хотят вернуться в Украину, как только снова станет безопасно. Лишь 4% планируют вернуться в ближайшее время независимо от ситуации с безопасностью», — отметил Пану Поутваара (Panu Poutvaara), директор Центра миграционных исследований Ifo.
Отмечается, что почти 11% беженцев уже вернулись в Украину, еще 25% не определились.
«Наши результаты показывают, что хотя многие украинские беженцы до сих пор хотят вернуться в свою страну, ход войны является решающим фактором для подавляющего большинства. Чем дольше продолжается конфликт, тем больше людей могут представить себе будущее за пределами Украины», — говорит исследовательница миграции Ifo Ивонн Гиссинг (Yvonne Giesing).
Читайте также
Вскоре после выезда только 10% украинцев заявили, что в долгосрочной перспективе поселятся за пределами Украины, добавляют в Ifo. До конца 2023 года эта доля росла в среднем на 1,6 процентного пункта за 100 дней, тогда как фактический уровень возвращения составил 2,7 процентного пункта. В противоположность этому, почти 60 процентов стремились вернуться в Украину сразу после бегства, как только они снова ощутят себя в безопасности. С течением времени эта доля резко снизилась в среднем на 4,7 процентного пункта за 100 дней.
При этом в марте сообщалось о том, что только каждый пятый беженец из Украины (21%) в Германии рассчитывает на возможность возвращения на родину, в то же время абсолютное большинство — 77% - планировали остаться в ФРГ по крайней мере еще на следующие два года, а еще 2% предпочитают переехать в другую страну.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.