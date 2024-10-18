Сколько беженцев из Украины хотят остаться за рубежом навсегда — Finance.ua

Сколько беженцев из Украины хотят остаться за рубежом навсегда 18.10.2024, 19:47 — Мир

Сколько беженцев из Украины хотят остаться за рубежом навсегда

Около 25% украинских беженцев в Европе планируют поселиться за пределами Украины в долгосрочной перспективе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром международных институциональных сравнений и миграционных студий при Институте Ifo в Мюнхене, пишет DW.

«Около 35% украинских беженцев хотят вернуться в Украину, как только снова станет безопасно. Лишь 4% планируют вернуться в ближайшее время независимо от ситуации с безопасностью», — отметил Пану Поутваара (Panu Poutvaara), директор Центра миграционных исследований Ifo.

Отмечается, что почти 11% беженцев уже вернулись в Украину, еще 25% не определились.

«Наши результаты показывают, что хотя многие украинские беженцы до сих пор хотят вернуться в свою страну, ход войны является решающим фактором для подавляющего большинства. Чем дольше продолжается конфликт, тем больше людей могут представить себе будущее за пределами Украины», — говорит исследовательница миграции Ifo Ивонн Гиссинг (Yvonne Giesing).

Вскоре после выезда только 10% украинцев заявили, что в долгосрочной перспективе поселятся за пределами Украины, добавляют в Ifo. До конца 2023 года эта доля росла в среднем на 1,6 процентного пункта за 100 дней, тогда как фактический уровень возвращения составил 2,7 процентного пункта. В противоположность этому, почти 60 процентов стремились вернуться в Украину сразу после бегства, как только они снова ощутят себя в безопасности. С течением времени эта доля резко снизилась в среднем на 4,7 процентного пункта за 100 дней.

При этом в марте сообщалось о том, что только каждый пятый беженец из Украины (21%) в Германии рассчитывает на возможность возвращения на родину, в то же время абсолютное большинство — 77% - планировали остаться в ФРГ по крайней мере еще на следующие два года, а еще 2% предпочитают переехать в другую страну.

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