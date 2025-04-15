«Касается пяти территорий». Спецпредставитель Трампа после встречи с Путиным рассказал о мирном соглашении — Finance.ua

«Касается пяти территорий». Спецпредставитель Трампа после встречи с Путиным рассказал о мирном соглашении Сегодня 14:28

«Касается пяти территорий». Спецпредставитель Трампа после встречи с Путиным рассказал о мирном соглашении

Спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Виткофф охарактеризовал свои переговоры с российским лидером владимиром путиным на прошлой неделе как «убедительные», заявив, что они обсуждали шаги, которые могли бы положить конец войне в Украине и, возможно, открыть новые деловые возможности.

Об этом он сказал в эфире Fox News 14 апреля.

По словам Виткоффа, в конце почти пятичасовой встречи путин якобы обратились с просьбой обеспечить «постоянный мир», и, по словам Виткоффа, «нам нужно было некоторое время, чтобы прийти к этому».

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«Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но оно имеет в виду гораздо больше, — сказал Виткофф. — Я думаю, что мы можем оказаться на пороге чего-то очень, очень важного для мира в целом».

По словам Виткоффа, ключ к общему соглашению лежит вокруг «пяти территорий». Он не озвучил дополнительные подробности, но россия настаивает на том, что захват ею частей Украины с 2014 года должен быть признан в любом соглашении.

путин ранее требовал лишить Украину возможности когда-либо становиться членом НАТО, Виткофф заявил, что он также поднял вопросы, связанные с центральным принципом блока, согласно которому нападение на одного члена является нападением на всех.

После встреч в Санкт-Петербурге Виткофф заявил, что увидел «возможность изменить российско-американские отношения с помощью некоторых привлекательных коммерческих возможностей, которые, по моему мнению, также придадут региону реальную стабильность».

Напомним, 14 апреля Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в войне. Позже в тот же день он уточнил, что война в Украине стала результатом «некомпетентности» трех человек, назвав президента рф владимира путина.

По данным The Wall Street Journal, несколько высокопоставленных помощников президента США Дональда Трампа, включая госсекретаря Марка Рубио и спецпредставителя по Украине Кита Келлога, советуют ему скептичнее относиться к стремлению россии к миру с Украиной, утверждая, что президент россии владимир путин пока не проявил настоящего интереса к окончанию войны. В то же время Трамп по-прежнему поддерживает спецпредставителя США Стива Виткоффа, который считает, что путин хочет заключить мир.

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