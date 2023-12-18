Карьерные возможности в государственном секторе: 5 интересных вакансий — Finance.ua

Карьерные возможности в государственном секторе: 5 интересных вакансий Сегодня 16:02 — Личные финансы

Карьерные возможности в государственном секторе: 5 интересных вакансий

Аналитики сайта budni.robota.ua собрали свежую подборку вакансий в госсекторе. Будущие работники могут рассчитывать на стабильный доход, социальные гарантии, карьерный рост, а также возможность внедрять изменения в стране.

На должность рассматривают кандидатов, которые будут писать творческие и креативные тексты, в частности тексты, сопровождающие выпуск нумизматической продукции НБУ; вычитывать/корректировать/редактировать/структурировать тексты; вести поиск информации из разных источников; проверять достоверность информации; вести деловую переписку и справочники нумизматической продукции; готовить распорядительные акты.

Пожелания к претендентам на должность: гражданство Украины; свободное владение украинским языком; полное общее среднее образование; знание Конституции Украины, Закона «О Национальной полиции», Закона «О предотвращении коррупции», Кодекса Украины об административных правонарушениях; наличие водительского удостоверения категории «В».

Предлагается, среди прочего: компенсация аренды по найму жилья; возможность получения высшего образования в вузах со специфическими условиями обучения, которые занимаются подготовкой полицейских.

Круг обязанностей будущего работника: организация работы областной рабочей группы по социальному обеспечению граждан; подготовка предложений к проектам государственных и региональных программ по вопросам, относящимся к компетенции отдела; проработка запросов и обращений депутатов; рассмотрение писем, жалоб, заявлений в пределах полномочий; прием граждан.

Рассматриваются кандидаты, свободно владеющие украинским языком (сертификат); знают английский — не ниже В2; имеют общее понимание сферы государственной службы и противодействия отмыванию средств в Украине (международные стандарты, законы, подзаконные акты); имеют высшее (неполное высшее) образование (желательно — юридическая или сфера финансов) с международной составляющей (желательно); способны работать с документами в разных цифровых форматах; хранить, накапливать, упорядочивать, архивировать цифровые ресурсы и данные разных типов.

Госэкспортконтроль ищет специалиста. Если вы: инициативны; имеете аналитические способности; владеете иностранным языком (на уровне В1 и выше); имеете высшее образование (не ниже бакалавра); умеете искать и анализировать информацию и ориентируетесь в сфере международных отношений — откликайтесь.

Дополнительное преимущество: юридическое образование, знание таможенных процедур и понимание внешнеэкономических операций.

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