Капитализация техногигантов превышает стоимость фондового рынка Японии, Франции и Великобритании — Finance.ua

Капитализация техногигантов превышает стоимость фондового рынка Японии, Франции и Великобритании Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Капитализация техногигантов превышает стоимость фондового рынка Японии, Франции и Великобритании

Компании Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla обладают большей финансовой мощностью, чем большинство стран.

Об этом сообщает CNBC.

Прибыли этих американских технологических гигантов превышают доходы всех компаний, зарегистрированных на бирже в странах G20, за исключением Китая и Японии.

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Однако столь большая концентрация на нескольких компаниях может представлять риски для американского и мирового фондового рынка.

Основными причинами успеха американских акций являются устойчивость экономики США, снижение затрат на рабочую силу и повышение цен на товары и услуги.

Некоторые аналитики возмущены из-за концентрации рынка на нескольких компаниях и считают, что это может ограничить инвестиционные возможности. Однако другие говорят, что на фондовом рынке есть возможности для других компаний.

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