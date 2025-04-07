Капитализация криптовалют за сутки обвалилась на 12,8% — Finance.ua

Капитализация криптовалют за сутки обвалилась на 12,8% Сегодня 11:32 — Криптовалюта

Капитализация криптовалют за сутки обвалилась на 12,8%

Криптовалюты стремительно теряют стоимость на фоне тарифной политики Трампа.

По данным CoinGecko , по состоянию на 10:00 по Киеву, общая капитализация всех криптовалют упала на 12,8% за сутки до $2,46 трлн.

Основные криптовалюты понесли значительные потери. Bitcoin подешевел на 9,9% до $74 854, а Ether обвалился на 20,1% до $1 438. XRP упал на 21,7% до $1,66, BNB — на 11,1% до $525, Solana — на 18,7% до $97,18, TRON — на 6,1% до $0,22, а Dogecoin — на 20,3% до $0,13.

По данным Coinglass, за сутки ликвидированы ставки на $868 млн — больше всего за шесть недель. Аналитики прогнозируют дальнейшее падение, указывая на уровни поддержки для Bitcoin ($75 000) и Ether ($1 500), пишет Bloomberg.

Несмотря на первоначальную устойчивость, криптовалюты не оторвались от трендов Nasdaq 100. Эксперты предупреждают о возможных более резких коррекциях после старта торгов акциями в США.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт. В Розовом саду Белого дома он показал таблицу с тарифами от 10% до 50%, которые повлияют на большинство стран и вступят в силу 5 и 9 апреля.

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Эти меры усугубляют торговый конфликт: ЕС и Китай готовятся к контрдействиям, тогда как Великобритания стремится подписать с США масштабное торговое соглашение.

Тарифная инициатива Трампа стоила 500 самым богатым людям мира $536 млрд за два дня — это самое большое двухдневное падение, по данным Bloomberg Billionaires. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite просели на 10,5% и 11,4% соответственно.

Из-за мировой нестабильности американский фондовый рынок 3−4 апреля потерял $6,6 трлн, установив рекорд худшего двухдневного обвала. С начала второй каденции Трампа в январе 2025 года общие убытки достигли $11,1 трлн.

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