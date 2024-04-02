Капитализация китайской Xiaomi выросла на $7,6 млрд после запуска своего первого электромобиля — Finance.ua

Капитализация китайской Xiaomi выросла на $7,6 млрд после запуска своего первого электромобиля Сегодня 22:27 — Фондовый рынок

Капитализация китайской Xiaomi выросла на $7,6 млрд после запуска своего первого электромобиля

Акции китайской компании Xiaomi во вторник выросли на 16%, поскольку спортивный электромобиль производителя электроники, выпущенный на прошлой неделе, вызвал большой интерес.

Об этом пишет Reuters.

Xiaomi увеличила свою рыночную стоимость примерно на $7,6 млрд, поскольку ее акции достигли наивысшего уровня с января 2022 в первый день торгов после того, как в четверг компания выпустила свой дебютный электромобиль.

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SU7 (Speed ​​Ultra 7) от Xiaomi выходит на переполненный китайский рынок электромобилей с привлекательной ценой — менее $30 000 за базовую модель, что дешевле, чем у Tesla Model 3.

Аналитики считают, что у Xiaomi больше возможностей, чем у большинства стартапов по производству электромобилей, а ее опыт в производстве смартфонов дает ей преимущество в интеллектуальных приборных панелях — функция, которая ценится китайскими потребителями.

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Xiaomi сообщила потенциальным покупателям своего седана, что им придется ждать от четырех до семи месяцев, что является признаком повышенного спроса. В пятницу компания сообщила, что получила 88 898 предварительных заказов на автомобиль за первые 24 часа продажи.

Но Xiaomi заявила, что рассчитывает потерять деньги на SU7, и некоторые аналитики прогнозируют, что они будут существенными. Исходя из прогнозируемого объема продаж в 60 000 единиц в этом году, по оценкам Citi, чистый убыток SU7 может составить 4,1 млрд юаней ($566,82 млн) — в среднем 68 000 юаней ($9400) на автомобиль.

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Xiaomi стремится выйти за рамки своего основного бизнеса и заняться электромобилями на фоне стагнации спроса на смартфоны — план, который впервые очертила компания в 2021 году.

Ее автомобили будет производить подразделение государственного автопроизводителя BAIC Group на заводе в Пекине годовой мощностью 200 000 автомобилей.

Гигант смартфонов пообещал инвестировать $10 млрд в автомобили за десять лет.

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