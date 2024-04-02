Xiaomi выпускает настольную быструю зарядку Socket Pro — Finance.ua
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Xiaomi выпускает настольную быструю зарядку Socket Pro

Фондовый рынок
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Xiaomi выпускает настольную быструю зарядку Socket Pro
Xiaomi выпускает настольную быструю зарядку Socket Pro
Xiaomi стремится упростить зарядку и подключение к сети с помощью нового настольного зарядного устройства Xiaomi 67W Desktop Fast Charging Socket Pro.
Запущенное на платформе Youpin, это многофункциональное устройство предлагает возможности быстрой зарядки, несколько портов и передачу данных в компактном корпусе. Давайте ознакомимся с его характеристиками и возможностями.
Xiaomi 67W Desktop Fast Charging Socket Pro имеет интерфейс «семь в одном». Это включает в себя интерфейс быстрой зарядки USB-C1 для телефонов, планшетов и ноутбуков, а также три интерфейса питания переменного тока, поддерживающих общую мощность 2500 Вт.
Кроме того, имеется полнофункциональный интерфейс USB-C2 для зарядки, передачи данных, аудио и видео, порт HDMI и порт USB-A для маломощных устройств.
По материалам:
ITsider.
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