Канада заморозила активов и имущества россии почти на $320 миллионов — Finance.ua

Канада заморозила активов и имущества россии почти на $320 миллионов Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

Канада заморозила активов и имущества россии почти на $320 миллионов

В рамках экономических санкций против рф за нарушение суверенитета Украины в Канаде в целом заблокировано российских активов на сумму более 413 млн канадских долларов (около 320 млн долл. США).

Об этом заявили в Королевской канадской конной полиции, контролирующей соблюдение санкций.

«С 24 февраля по 9 августа в Канаде в целом было заморожено имущества на 122,3 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено транзакций на 290,7 млн долл., в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах в отношении России», — заявили правоохранители.

Читайте также Бельгия заморозила 50 млрд евро российских активов

В ведомстве подчеркнули, что регулярно получают новую информацию, поэтому будут постоянно обновлять данные.

В прошлый раз данные о канадских санкциях против россии были обнародованы в июне. С того времени общая стоимость замороженного имущества и средств выросла всего на 1 млн долл., хотя перечень подсанкционных лиц был существенно расширен.

Напомним, с начала незаконной аннексии россией Крыма Канада ввела санкции против более 1600 физических и юридических лиц, способствовавших нарушению суверенитета Украины. Более 1150 из них попали под канадские санкции после 24 февраля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.