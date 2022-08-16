Канада заморозила активов и имущества россии почти на $320 миллионов — Finance.ua
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Канада заморозила активов и имущества россии почти на $320 миллионов

Фондовый рынок
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Канада заморозила активов и имущества россии почти на $320 миллионов
Канада заморозила активов и имущества россии почти на $320 миллионов
В рамках экономических санкций против рф за нарушение суверенитета Украины в Канаде в целом заблокировано российских активов на сумму более 413 млн канадских долларов (около 320 млн долл. США).
Об этом заявили в Королевской канадской конной полиции, контролирующей соблюдение санкций.
«С 24 февраля по 9 августа в Канаде в целом было заморожено имущества на 122,3 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено транзакций на 290,7 млн долл., в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах в отношении России», — заявили правоохранители.
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В ведомстве подчеркнули, что регулярно получают новую информацию, поэтому будут постоянно обновлять данные.
В прошлый раз данные о канадских санкциях против россии были обнародованы в июне. С того времени общая стоимость замороженного имущества и средств выросла всего на 1 млн долл., хотя перечень подсанкционных лиц был существенно расширен.
Напомним, с начала незаконной аннексии россией Крыма Канада ввела санкции против более 1600 физических и юридических лиц, способствовавших нарушению суверенитета Украины. Более 1150 из них попали под канадские санкции после 24 февраля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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