Бельгия заморозила 50 млрд евро российских активов — Finance.ua

Бельгия заморозила 50 млрд евро российских активов Сегодня 12:39 — Фондовый рынок

Бельгия заморозила 50 млрд евро российских активов

Бельгия заморозила 50,5 млрд евро средств, принадлежащих лицам, компаниям и другим юридическим лицам, попавшим под финансовые санкции после вторжения россии в Украину.

Об этом сообщает издание De Morgen.

Сумма в 50,5 млрд евро включает в себя все виды финансовых активов, таких как деньги и акции, находящиеся в Бельгии и принадлежащие 1229 людям и 110 другим организациям. Это российские политики, олигархи, банки и компании, подвергшиеся финансовым санкциям. Некоторые из них были введены после оккупации россией Крымского полуострова в 2014 году, но большинство было введено после вторжения в Украину в феврале.

Читайте также ЕС заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро

Фрэнсис Адинс, представитель FPS Finance, не стал уточнять, у каких лиц или компаний, находящихся под санкциями, заморожены самые большие суммы. «Все, что мы можем сказать об этом, — это то, что в последней волне санкций мы обнаружили имена, активы которых были заморожены», — сказал он.

Последние пакеты санкций добавили в список несколько банков, таких как Сбербанк, крупнейший российский банк, и Банк ВТБ, один из самых больших банков в россии, основным акционером которого является государство.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.