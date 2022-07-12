ЕС заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро — Finance.ua

ЕС заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро Сегодня 16:14 — Мир

ЕС заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро

Европейский союз заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро с момента вторжения россии в Украину 24 февраля.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщает RTBF

«На данный момент мы заморозили — исходящие от олигархов и других организаций — 13,8 млрд евро, так что это достаточно большая сумма», — сказал он, добавив, что большая часть этой суммы — более 12 млрд евро поступили из пяти стран-членов.

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Он отказался назвать эти страны, но добавил, что ожидает, что другие страны блока, состоящего из 27 членов, вскоре активизируют свои усилия.

По данным министра финансов Германии Кристиана Линднера, в середине июня стоимость активов, замороженных только Германией, составила 4,48 млрд евро.

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