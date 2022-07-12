ЕС заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро — Finance.ua
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ЕС заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро

Мир
29
ЕС заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро
ЕС заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро
Европейский союз заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро с момента вторжения россии в Украину 24 февраля.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщает RTBF.
«На данный момент мы заморозили — исходящие от олигархов и других организаций — 13,8 млрд евро, так что это достаточно большая сумма», — сказал он, добавив, что большая часть этой суммы — более 12 млрд евро поступили из пяти стран-членов.
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Он отказался назвать эти страны, но добавил, что ожидает, что другие страны блока, состоящего из 27 членов, вскоре активизируют свои усилия.
По данным министра финансов Германии Кристиана Линднера, в середине июня стоимость активов, замороженных только Германией, составила 4,48 млрд евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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