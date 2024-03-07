Канада выпустила серебряную монету в форме украинской писанки — Finance.ua

Канада выпустила серебряную монету в форме украинской писанки Сегодня 14:30 — Мир

Канада выпустила серебряную монету в форме украинской писанки, Фото: колаж Еспресо

Королевский канадский монетный двор выпустил уникальную серебряную монету в форме украинской писанки. Дизайнером стала художница Таня Микитюк.

Об этом говорится в ведомстве.

Отмечается, что деньги, полученные от продажи золотых и серебряных писанок, будут переданы Украинской гуманитарной акции. Монета отчеканена из 31,82 г серебра 99,99% пробы и имеет номинал в 20 канадских долларов. Ее общий тираж составил 8500 штук и был быстро распродан.

На реверсе монеты нанесены цветные узоры от художницы Тани Микитюк, канадки украинского происхождения во втором поколении. На аверсе — профиль королевы Елизаветы II.

«В 2024 году этот оригинальный дизайн писанки представляет сочетание цветов, которые редко можно увидеть в традиционном дизайне с зелеными и фиолетовыми (и тонким серебром) элементами дизайна на черном фоне», — говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины с 23 февраля 2024 ввел в обращение новую памятную банкноту «Единство спасает мир» номиналом 50 гривен. Это вторая памятная банкнота, которую Нацбанк выпускает с начала полномасштабного вторжения рф.

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