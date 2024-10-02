Канада ввела пошлину на все электромобили из Китая — Finance.ua

Канада ввела пошлину на все электромобили из Китая Сегодня 22:47 — Мир

Канада ввела пошлину на все электромобили из Китая

Власти Канады ввели тарифы в размере 100% на все электромобили из Китая, в том числе грузовой транспорт и автобусы.

Об этом говорится в заявлении канадского правительства, пишет CBC.

«26 августа 2024 года федеральное правительство объявило о введении 100% дополнительного налога на все электромобили китайского производства с 1 октября 2024 года», — говорится в документе. В нем отмечается, что с 22 октября вступает в силу также решение Оттавы о введении налога в 25% на импорт стальной и алюминиевой продукции из Китая.

26 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что власти страны вскоре введут тарифы в размере 100% на импорт электромобилей и 25% на ввоз стали и алюминия из Китая. Трюдо тогда объяснил, что эти меры вводятся для защиты канадских интересов, поскольку «Китай не играет по тем же правилам, что и другие страны».

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Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что такой шаг Оттавы может испортить торгово-экономические отношения двух государств. Он назвал действия канадцев типичным протекционистским подходом.

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