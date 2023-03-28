Канада расширила санкции против иранских компаний и чиновников — Finance.ua
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Канада расширила санкции против иранских компаний и чиновников

Фондовый рынок
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Канада расширила санкции против иранских компаний и чиновников
Канада расширила санкции против иранских компаний и чиновников
Канада ввела санкции против иранских компаний и должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека и производство боевых дронов, применяемых россией в Украине.
Об этом в Оттаве объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
«Пора разорвать круг насилия и проложить новый путь к миру, безопасности и стабильности для иранцев», — сказала Жоли.
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В ее ведомстве отметили, что под новые канадские санкции попали восемь физических и два юридических лица, связанных с грубым нарушением прав человека в стране и производством дронов и баллистических ракет.
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«Подсанкционные компании поддерживают иранский режим, помогая ему препятствовать и манипулировать онлайн коммуникацией протестующих или предоставляя Силам правопорядка тактическое оборудование, используемое для жестоких притеснений демонстрантов», — пояснили в МИД.
Имущество и средства всех подсанкционных лиц на территории Канады замораживаются, а им самим закрывается въезд в страну.
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Санкции, в частности, были введены против старшего исполнительного директора государственной корпорации «Qods Aviation Industries» Хасема Дамавандяна, производящей дроны для продажи россии, а также против директора Организации аэрокосмической промышленности Ирана Надера Хуна.
Отметим, что это десятый санкционный пакет, введенный Канадой против Ирана с октября прошлого года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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