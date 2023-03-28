Канада расширила санкции против иранских компаний и чиновников — Finance.ua

Канада расширила санкции против иранских компаний и чиновников Сегодня 10:33 — Фондовый рынок

Канада расширила санкции против иранских компаний и чиновников

Канада ввела санкции против иранских компаний и должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека и производство боевых дронов, применяемых россией в Украине.

Об этом в Оттаве объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«Пора разорвать круг насилия и проложить новый путь к миру, безопасности и стабильности для иранцев», — сказала Жоли.

В ее ведомстве отметили, что под новые канадские санкции попали восемь физических и два юридических лица, связанных с грубым нарушением прав человека в стране и производством дронов и баллистических ракет.

«Подсанкционные компании поддерживают иранский режим, помогая ему препятствовать и манипулировать онлайн коммуникацией протестующих или предоставляя Силам правопорядка тактическое оборудование, используемое для жестоких притеснений демонстрантов», — пояснили в МИД.

Имущество и средства всех подсанкционных лиц на территории Канады замораживаются, а им самим закрывается въезд в страну.

Читайте также Почему этот год будет переломным в экономическом влиянии санкций на рф

Санкции, в частности, были введены против старшего исполнительного директора государственной корпорации «Qods Aviation Industries» Хасема Дамавандяна, производящей дроны для продажи россии, а также против директора Организации аэрокосмической промышленности Ирана Надера Хуна.

Отметим, что это десятый санкционный пакет, введенный Канадой против Ирана с октября прошлого года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.