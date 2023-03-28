ЕС планирует ввести санкции против молдавских олигархов, — Bloomberg
Европейский союз намерен ввести санкции против молдавских олигархов, обвиняемых в содействии дестабилизации ситуации в стране.
Об этом сообщает Bloomberg.
Источники издания сообщили, что ЕС работает над созданием правовой базы, которая позволила бы ему ввести санкции против этих лиц.
В Брюсселе надеются, что эта основа будет создана до июня, когда в Кишиневе состоится саммит Европейского политического сообщества.
Молдова ранее призвала ЕС ввести санкции против олигархов, которые, по ее мнению, сотрудничают с россией в стремлении разжечь насилие и свергнуть правительство, и несколько стран ЕС поддержали эти призывы.
Напомним, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что россия усиливает попытки повлиять на ситуацию и общество в Молдове и Грузии.
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