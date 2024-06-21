Канада планирует присоединиться к США и ЕС и ввести тарифы на электрокары из Китая — Finance.ua

Канада планирует присоединиться к США и ЕС и ввести тарифы на электрокары из Китая Сегодня 22:22 — Мир

Канада планирует присоединиться к США и ЕС и ввести тарифы на электрокары из Китая

Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо готовит новые потенциальные тарифы на электромобили китайского производства, чтобы согласовать действия Канады с действиями США и Европейского Союза.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Правительство еще должно принять окончательное решение о дальнейших действиях, но, вероятно, вскоре объявит о начале общественных консультаций по тарифам, которые могут ударить по китайскому экспорту электромобилей в Канаду.

Читайте также Китайский производитель электрокаров запретил продавать свои авто в рф

Трюдо пребывает под растущим давлением внутри страны и за рубежом, чтобы последовать примеру администрации президента США Джо Байдена, которая в мае объявила о плане почти четырехкратного повышения тарифов на электромобили китайского производства до окончательной ставки 102,5%. На прошлой неделе Европейский Союз заявил, что намерен повысить тарифы на китайские электромобили, увеличив их до 48% на некоторые транспортные средства.

Согласно данным Статистического управления Канады, общая стоимость китайских электромобилей, импортированных в Канаду, в прошлом году выросла до 2,2 миллиарда канадских долларов (1,6 миллиарда долларов США) с менее 100 миллионов канадских долларов в 2022 году. Количество автомобилей, прибывающих из Китая в порт Ванкувера, выросло более чем в пять раз после того, как Tesla Inc. начала отправлять туда автомобили Model Y со своего завода в Шанхае.

Читайте также Китайские автопроизводители просят ввести зеркальные тарифы против ЕС

Однако главную обеспокоенность канадского правительства вызывает не Tesla, а перспектива того, что дешевые автомобили китайских автопроизводителей со временем заполонят рынок.

Канадские группы автомобильной промышленности призвали Канаду ввести жесткие тарифы. Они предупредили, что Канада не может позволить себе быть вне игры с США по этому вопросу, учитывая предстоящий пересмотр соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. США и Канада имеют тесно интегрированные цепочки поставок автомобилей, через которые в больших количествах пересекают границу запчасти и готовые транспортные средства.

Подавляющее большинство канадской автомобильной продукции экспортируется в США.

Справка Finance.ua:

со следующего месяца Европейский Союз введет дополнительные пошлины на электромобили из Китая на уровне 38,1%;

Президент США Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.