Канада отменила на год все пошлины на украинские товары — Finance.ua

Канада отменила на год все пошлины на украинские товары

Сегодня 11:48 — Казна и Политика

Канада отменила на год все пошлины на украинские товары

Канада в год отменяет все пошлины на украинские товары.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко

«Канада отменяет на 12 месяцев все пошлины на украинские товары. Это хорошее продолжение инициативы ЕС и Британии, что подтверждает заинтересованность развитых государств привлекать украинскую экономику в собственные промышленные и торговые цепи», — сообщила Свириденко.

Читайте также Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и квоты

В преддверии встречи премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Владимира Зеленского, Свириденко обсудила с министром международной торговли Мэри Энджи весь комплекс мер экономического сотрудничества.

По словам Свириденко, для украинского министерства и посла в Канаде Юлии Ковалив — это амбициозная рабочая программа на этот год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.