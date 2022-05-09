Канада отменила на год все пошлины на украинские товары — Finance.ua

Канада отменила на год все пошлины на украинские товары
Канада в год отменяет все пошлины на украинские товары.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.
«Канада отменяет на 12 месяцев все пошлины на украинские товары. Это хорошее продолжение инициативы ЕС и Британии, что подтверждает заинтересованность развитых государств привлекать украинскую экономику в собственные промышленные и торговые цепи», — сообщила Свириденко.
В преддверии встречи премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Владимира Зеленского, Свириденко обсудила с министром международной торговли Мэри Энджи весь комплекс мер экономического сотрудничества.
По словам Свириденко, для украинского министерства и посла в Канаде Юлии Ковалив — это амбициозная рабочая программа на этот год.