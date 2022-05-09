Канада отменила на год все пошлины на украинские товары — Finance.ua
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Канада отменила на год все пошлины на украинские товары

Сегодня 11:48Казна и Политика
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Канада отменила на год все пошлины на украинские товарыКанада отменила на год все пошлины на украинские товары
Канада в год отменяет все пошлины на украинские товары.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.
«Канада отменяет на 12 месяцев все пошлины на украинские товары. Это хорошее продолжение инициативы ЕС и Британии, что подтверждает заинтересованность развитых государств привлекать украинскую экономику в собственные промышленные и торговые цепи», — сообщила Свириденко.
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В преддверии встречи премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Владимира Зеленского, Свириденко обсудила с министром международной торговли Мэри Энджи весь комплекс мер экономического сотрудничества.
По словам Свириденко, для украинского министерства и посла в Канаде Юлии Ковалив — это амбициозная рабочая программа на этот год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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